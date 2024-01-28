Eπιπλέον μέτρα για την προστασία του αγροτικού τομέα της χώρας, σχεδιάζει η γαλλική κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Γκαμπριέλ Ατάλ, την ώρα που το Παρίσι τελεί υπό απειλή πολιορκίας από οργισμένους αγρότες που θεωρούν ανεπαρκή τα πρώτα μέτρα που ανακοινώθηκαν.

«Θέλω να αποσαφηνισθούν τα πράγματα και να δούμε τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε, επιπλέον μέτρα, γι' αυτές τις ιστορίες περί αθέμιτου ανταγωνισμού...δεν είναι φυσιολογικό να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα προϊόντα, ενώ γειτονικές χώρες, η Ιταλία και άλλες, μπορούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκαμπριέλ Ατάλ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σήμερα σε αγροτική εκμετάλλευση νότια του Παρισιού όπου άκουσε τις διαμαρτυρίες για σειρά θεμάτων που προκαλούν την κρίση του αγροτικού τομέα, όπως πτώση εισοδημάτων, χαμηλές συντάξεις, γραφειοκρατία, υπερπληθώρα νόμων και ρυθμίσεων, ανταγωνισμό από το εξωτερικό.

Η επίσκεψη του γάλλου πρωθυπουργού γίνεται την στιγμή που η κατάσταση κινδυνεύει να επιδεινωθεί, έπειτα από πρόσκαιρη ανάπαυλα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Οι αγρότες των δύο βασικών αγροτικών συνδικάτων απειλούν με πολιορκία αορίστου διάρκειας την γαλλική πρωτεύουσα. «Από την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου στις 14.00, όλοι οι οδικοί άξονες που οδηγούν στην πρωτεύουσα θα καταληφθούν από τους αγρότες», σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους.

Ωστόσο, δεν έχει αποφασισθεί η πορεία και η μορφή των αγροτικών κινητοποιήσεων σε εθνικό επίπεδο.

Σήμερα, παραμένουν αποκλεισμένοι πολλοί σημαντικοί οδικοί άξονες, παρά την αποκλιμάκωση, στην Βρετάνη (βόρεια) και στην Γκαρντ (νότια).

Η οργή των γάλλων αγροτών έρχεται στον απόηχο των κινητοποιήσεων των γερμανών αγροτών στα τέλη του Δεκεμβρίου κατά της φορολόγησης του αγροτικού ντίζελ που αποφασίστηκε από την κυβέρνηση του Ολαφ Σολτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

