Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν βιομηχανικό συγκρότημα στην πόλη Κρεμεντσούκ

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το βράδυ του Σαββάτου βιομηχανικό συγκρότημα στην πόλη Κρεμεντσούκ, στην περιφέρεια Πολτάβα της κεντρικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Ο περιφερειάρχης Φίλιπ Πρόνιν ενημέρωσε μέσω της πλατφόρμας Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πύραυλους που έπληξαν βιομηχανικό συγκρότημα, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά αλλά χωρίς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί.

Στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), ο περιφερειάρχης Γιούρι Μαλάσκο ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε υποδομές, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες αναφορικά με την έκταση της καταστροφής ή τυχόν θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

