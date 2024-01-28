ΗΠΑ: Στην Τουρκία η Νιούλαντ στο πλαίσιο του Στρατηγικού Μηχανισμού ΗΠΑ-Τουρκίας

Την Τουρκία θα επισκεφθεί σήμερα και αύριο η υπηρεσιακή αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών Μπουράκ Ακτσαπάρ στο πλαίσιο του Στρατηγικού Μηχανισμού Τουρκίας-ΗΠΑ, που συστάθηκε το 2021.

Στις διαβουλεύσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Στρατηγικού Μηχανισμού προβλέπεται η ανταλλαγή απόψεων για τις διμερείς σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία, καθώς και για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

«Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αγκυρα, η αναπληρώτρια υπουργός Νούλαντ θα συναντηθεί με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και επιχειρηματικούς ηγέτες για να συζητήσουν το πλήρες φάσμα των διμερών, περιφερειακών και παγκόσμιων θεμάτων για τα οποία εργαζόμαστε από κοινού», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η επίσκεψη της Βικτόρια Νούλαντ πραγματοποιείται στον απόηχο της υπογραφής του πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το επακόλουθο επίσημο αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης προς το Κογκρέσο για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

