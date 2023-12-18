Νέο ψήφισμα για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας καλείται σήμερα, Δευτέρα να συζητήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δέκα ημέρες μετά το αμερικανικό βέτο που τέθηκε σε προηγούμενη ψηφοφορία.

Το νέο σχέδιο απόφασης καλεί να κηρυχθεί «επείγουσα και διαρκής παύση των εχθροπραξιών» στον πολιορκημένο θύλακα.

Να σημειωθεί ότι, η διαδικασία αυτή έρχεται τη στιγμή που η Ουάσιγκτον έχει αρχίσει να ασκεί πιέσεις στο Ισραήλ με φόντο την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες στη Γάζα

Την ίδια ώρα, σφοδρές μάχες συνεχίζονται σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Χθες Κυριακή, υπήρξαν θανατηφόρες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές από το βορρά προς το νότο ενώ στόχος έγινε ξανά ο καταυλισμός της Τζαμπαλίγια όπου σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 90 άνθρωποι.

Το Ισραήλ υποστηρίζει από την πλευρά του ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφύγει να χτυπήσει αμάχους ωστόσο, η λανθασμένη δολοφονία τριών ισραηλινών ομήρων την περασμένη Παρασκευή ενώ κρατούσαν λευκή σημαία ενίσχυσε τις διεθνείς και εγχώριες πιέσεις για μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα μπορούσε να απελευθερώσει μερικούς από τους 120 εναπομείναντες ομήρους που πιστεύεται ότι κρατούνται ακόμα αιχμάλωτοι στη Γάζα από τη Χαμάς.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι 110 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα χθεσινά ισραηλινά χτυπήματα στην Τζαμπαλίγια.

Σε μια σύντομη ανακοίνωση, το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι από τα πλήγματα υπήρξαν «50 μάρτυρες σε σπίτια στην Τζαμπάλια», ανεβάζοντας σε 110 τον αριθμό των νεκρών από την Κυριακή στην πόλη αυτή. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός του υπουργείου, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, έκανε λόγο για 18.800 θανάτους από την αρχή του πολέμου με το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

