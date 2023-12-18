Ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαΐλ Μισούστιν θα βρεθεί στην Κίνα από αύριο για διήμερη επίσκεψη εργασίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα το Πεκίνο και η Μόσχα.

Η Κίνα και η Μόσχα μοιράζονται την κοινή επιθυμία να αντιμετωπίσουν αυτό που παρουσιάζουν ως αμερικανική ηγεμονία. Οι δύο γειτονικές χώρες έχουν έλθει πιο κοντά σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την οποία δεν έχει καταδικάσει το Πεκίνο.

«Ο πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μιχαΐλ Μισούστιν θα επισκεφθεί την Κίνα στις 19 και 20 Δεκεμβρίου ύστερα από πρόσκληση του (Κινέζου ομολόγου του) Λι Τσιανγκ για να συμμετάσχει στην 28η τακτική συνάντηση των πρωθυπουργών Κίνας και Ρωσίας», ανέφερε ο εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματίας Γουάνγκ Γουέμπιν.

Εκτός από συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, ο Μισούστιν θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρέδρο Σι Τζινπίνγκ και οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν κυρίως στην οικονομία, όπως ανακοίνωσε από την πλευρά της η ρωσική κυβέρνηση.

Τον Μάιο, ο Μισούστιν επισκέφθηκε τη Σανγκάη και το Πεκίνο για την υπογραφή σειράς εμπορικών συμφωνιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

