Βοήθεια στη Γάζα από το Κερέμ Σαλόμ για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου

Το συνοριακό πέρασμα Κερέμ Σαλόμ ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Γάζα άνοιξε σήμερα για φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια για πρώτη φορά αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, δήλωσαν αξιωματούχοι, μια κίνηση που έχει σκοπό στο να διπλασιαστεί η ποσότητα των τροφίμων και των φαρμάκων που φθάνουν στον θύλακα.

Το σημείο διέλευσης είχε κλείσει μετά την πολυαίμακτη επίθεση μαχητών της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς σε κοινότητες του νότιου Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και η βοήθεια διανεμόταν μόνο μέσω του σημείου διέλευσης της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο, το οποίο όπως είπε το Ισραήλ μπορεί να δεχθεί την είσοδο μόνο 100 φορτηγών την ημέρα.

Δύο πηγές της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσαν στο Reuters πως φορτηγά άρχιζαν να εισέρχονται σήμερα μέσω του συνοριακού περάσματος Κερέμ Σαλόμ καθ΄οδόν προς τη Γάζα. Η μία πηγή είπε πως υπήρχαν 79 φορτηγά.

Το Κερέμ Σαλόμ, στα σύνορα Αιγύπτου, Ισραήλ και Γάζας, είναι ένα από τα κύρια σημεία μεταφοράς προϊόντων μέσα και έξω από τη Γάζα, επιτρέποντας πολύ πιο γρήγορη μεταφορά τους σε σχέση με το σημείο διέλευσης της Ράφα μερικά χιλιόμετρα μακριά.

Το Ισραήλ ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα την είσοδο βοήθειας.

"Αρχής γενομένης από σήμερα (17 Δεκεμβρίου), φορτηγά του ΟΗΕ που μεταφέρουν βοήθεια θα υποβληθούν σε ελέγχους ασφαλείας και θα μεταφερθούν απευθείας στη Γάζα μέσω του Κερέμ Σαλόμ, τηρώντας τη συμφωνία μας με τις ΗΠΑ", ανέφερε σε μια ανακοίνωση η COGAT, μια υπηρεσία του στρατού που συντονίζει την ανθρωπιστική βοήθεια με τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε νωρίτερα πως αυτό θα επιτρέψει στο Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις του να επιτρέψει την είσοδο 200 φορτηγών που μεταφέρουν βοήθεια την ημέρα, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τους ομήρους που επιτεύχθηκε και εφαρμόστηκε τον περασμένο μήνα.

Ερωτηθείς αν βοήθεια έχει περάσει στη Γάζα, Ισραηλινός αξιωματούχος απάντησε 'ναι'.

Το Ισραήλ είχε ήδη συμφωνήσει να επιτρέψει σε φορτηγά να επιθεωρούνται στο Κερέμ Σαλόμ, όμως τα φορτηγά ήταν προηγουμένως υποχρεωμένα να επιστρέφουν στη Ράφα, προκειμένου να περάσουν στη Γάζα από την Αίγυπτο. Οργανώσεις ανθρωπιστικής αρωγής είχαν κάνει έκκληση να επιτρέπεται η διέλευσή τους απευθείας.

Η βοήθεια μπορεί να μην φθάσει στους κατοίκους της Γάζας, δήλωσε στο Reuters ο συνταγματάρχης Ελάντ Γκόρεν, επικεφαλής του πολιτικού τμήματος της COGAT, λέγοντας πως οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί στη Γάζα δεν έχουν αυξήσει την ικανότητά τους να διανέμουν βοήθεια προκειμένου να ανταποκριθούν στη ζήτηση από τη συρροή κατοίκων της Γάζας που έφυγαν από το νότιο τμήμα του θύλακα έπειτα από ισραηλινή σύσταση.

"Αν ο ΟΗΕ δεν έχει την ικανότητα να τη συγκεντρώνει και να τη διανέμει, δεν έχει σημασία πόσα συνοριακά περάσματα θα ανοίξουν", είπε ο Γκόρεν. "Δεν μπορούν να εξαρτώνται από τον ίδιο μηχανισμό που είχαν πριν από τον πόλεμο.

"Εμείς προσαρμοστήκαμε", είπε ο Γκόρεν. "Ο ΟΗΕ δυστυχώς όχι".

Συναφείς υπηρεσίες του ΟΗΕ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για σχόλια.

Καθώς η ισραηλινή εκστρατεία στη Γάζα εντείνεται, η ανθρωπιστική κατάσταση στον πολιορκούμενο θύλακα έχει επιδεινωθεί δραματικά, με τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς να προειδοποιούν για σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, καθαρού νερού και φαρμάκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

