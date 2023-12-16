Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα στη Γάζα σε αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, μετέδωσαν παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, αφού οι ΗΠΑ προέτρεψαν το Ισραήλ να μειώσει την ένταση της στρατιωτικής του εκστρατείας και να επικεντρωθεί σε επιχειρήσεις με στόχευση ακριβείας κατά των ηγετών της Χαμάς.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επιδρομές που έπληξαν δύο σπίτια στην Παλιά Οδό Γάζας στην Τζαμπαλίγια και δεκάδες σκοτώθηκαν σε πλήγμα σε άλλο σπίτι στην Τζαμπαλίγια, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, μεγάλος αριθμός πολιτών βρίσκεται παγιδευμένος στα συντρίμμια.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τα αεροσκάφη του στοχοθέτησαν κτίριο στην Τζαμπαλίγια, αφού οι δυνάμεις του δέχθηκαν πυρά και αριθμός μαχητών της Χαμάς ταυτοποιήθηκε στην οροφή του. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν το κτίριο αυτό ήταν ένα από αυτά που μετέδωσε το WAFA ότι επλήγησαν.

Ο ισραηλινός στρατός σημείωσε ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν μαχητές που είχαν οχυρωθεί σε δύο σχολεία στην Πόλη της Γάζας και έκαναν επιδρομή σε διαμερίσματα στην Χαν Γιούνις, όπου ήταν αποθηκευμένα όπλα, και ότι βρήκαν μια, σύμφωνα με τον στρατό, υπόγεια υποδομή που χρησιμοποιούσε η Χαμάς.

Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τις πληροφορίες αυτές.

Εν μέσω έντονων χερσαίων μαχών στον μικρό θύλακα της Λωρίδας της Γάζας και των προειδοποιήσεων οργανώσεων αρωγής για ανθρωπιστική καταστροφή, οι ΗΠΑ προειδοποίησαν το Ισραήλ ότι κινδυνεύει να χάσει τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας λόγω των αεροπορικών βομβαρδισμών του "αδιακρίτως" με θύματα Παλαιστίνιους πολίτες.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο Τζέικ Σάλιβαν, που επισκέφθηκε το Ισραήλ προχθές, Πέμπτη, και χθες, Παρασκευή, μετέφερε μήνυμα στο Ισραήλ να μειώσει την ένταση της ευρείας στρατιωτικής εκστρατείας και να περάσει σε επιχειρήσεις με στόχευση ακριβείας κατά των ηγετών της Χαμάς, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στη διάρκεια της επίσκεψης του Σάλιβαν, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν δημοσίως ότι θα συνεχίσουν τον πόλεμο έως ότου επιτύχουν τον στόχο τους που είναι η εξάλειψη της Χαμάς, κάτι το οποίο μπορεί να πάρει μήνες.

Η Ουάσινγκτον άφησε να υπονοηθεί χθες διαφωνία με το Ισραήλ όσον αφορά το πόσο γρήγορα θα μειώσει την ένταση του πολέμου, με τον Σάλιβαν να δηλώνει ότι το χρονοδιάγραμμα αποτέλεσε αντικείμενο "εντατικών συζητήσεων" μεταξύ των συμμάχων.

Σε αιφνιδιαστική, πολυαίμακτη, διασυνοριακή επίθεση που εξαπέλυσαν στις 7 Οκτωβρίου, μαχητές της Χαμάς επέδραμαν σε πόλεις του Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και απαγάγοντας 240 ομήρους στη Γάζα. Η αντεπίθεση του Ισραήλ έχει προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν 19.000 ανθρώπων, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι χιλιάδες βρίσκονται θαμμένοι στα ερείπια.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι σκότωσε τρεις ομήρους που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα, τους οποίους εξέλαβε λανθασμένα ως απειλή. Ο στρατός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των ομήρων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μάχης, λέγοντας ότι θα υπάρξει "πλήρης διαφάνεια" σε έρευνα που διεξάγεται για το περιστατικό.

Ο στρατός ανακοίνωσε εξάλλου ότι ανέκτησε τα πτώματα άλλων τριών ομήρων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς. Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι πιστεύει πως περίπου 20 από τους πάνω από 130 ομήρους, που εξακολουθούν να κρατούνται στον πολυπληθή παλαιστινιακό θύλακα, είναι νεκροί.

Οι μάχες εντάθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες από τότε που κατέρρευσε η διάρκειας μίας εβδομάδας ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Ισραήλ Έϊλον Λέβι δήλωσε ότι το Ισραήλ κερδίζει τον πόλεμο και ταπεινώνει τη Χαμάς, επικαλούμενος μείωση του αριθμού των ρουκετών που εξαπολύονται κατά του ισραηλινού εδάφους.

Ωστόσο ώρες αργότερα και για πρώτη φορά σε εβδομάδες, σειρήνες ήχησαν στην Ιερουσαλήμ και ακούστηκαν εκρήξεις από τουλάχιστον τρεις αναχαιτίσεις από το σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ "Σιδηρούς Θόλος". Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες, την οποία χαρακτήρισε απάντηση στις "σφαγές των Σιωνιστών κατά αμάχων".

Η μεγάλη πλειονότητα των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων του θύλακα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τους τελευταίους δύο μήνες, πολλοί αρκετές φορές.

Μετά την αποχώρηση του Σάλιβαν, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει το μεθοριακό πέρασμα του Κερέμ Σαλόμ, την κύρια οδική διάβαση που οδηγεί στη Γάζα, για να μεταφερθεί βοήθεια για πρώτη φορά από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, επιτρέποντας τη διέλευση 200 φορτηγών τη μέρα, δηλαδή τον διπλάσιο αριθμό από αυτόν που μπορεί να διέλθει από τη μεθοριακή διάβαση της Ράφα.

Οργανώσεις αρωγής, που προειδοποιούν για τον κίνδυνο μαζικού λιμού και ασθενειών, ζητούν από καιρό να επιταχύνει το Ισραήλ την παράδοση βοήθειας, επιτρέποντας την είσοδό της απευθείας από το Κερέμ Σαλόμ στα σύνορα της Αιγύπτου, του Ισραήλ και της Γάζας.

Κάτοικοι της Γάζας ανέφεραν άλλη μια νύχτα έντονων μαχών και βομβαρδισμών σε όλον τον παλαιστινιακό θύλακα χθες, συμπεριλαμβανομένων των Σεϊτζάια, Σέιχ Ράντουαν, Ζεϊτούν, Τούφαχ και Μπέιτ Χανούν στο βόρειο τμήμα, και στο κέντρο και τα βόρεια περίχωρα της βασικής πόλης στο νότιο τμήμα του, την Χαν Γιούνις.

"Η Λωρίδα της Γάζας μετατράπηκε σε πύρινη σφαίρα στη διάρκεια της νύχτας, ακούγαμε εκρήξεις και πυροβολισμούς από όλες τις μεριές", δήλωσε ο 45χρονος Άχμεντ, ηλεκτρολόγος και πατέρας έξι παιδιών, μιλώντας στο Reuters από καταφύγιο στο κεντρικό τμήμα της Γάζας.

"Μπορούν να καταστρέφουν σπίτια και δρόμους και να σκοτώνουν πολίτες από τον αέρα ή με βομβαρδισμούς τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης, αλλά όταν έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με την αντίσταση, χάνουν", σύμφωνα με τον ίδιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.