Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν - Βίντεο

Η σύγκρουση των τρένων συνέβη έξω από το χωριό El Chorro, βόρεια της Μάλαγα

τρένα

Δύο τρένα συγκρούστηκαν το Σάββατο στην Ισπανία στα οποία επέβαιναν 253 άνθρωποι.

Σύμφωνα με ξένα Μέσα ενημέρωσης 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο X δείχνουν πυροσβέστες να έχουν φτάσει στο El Chorro  χωριό βόρεια της Μάλαγα, όπου τα δύο τρένα συγκρούστηκαν.

