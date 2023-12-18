Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν - Βίντεο

Δύο τρένα συγκρούστηκαν το Σάββατο στην Ισπανία στα οποία επέβαιναν 253 άνθρωποι.
#BREAKING Major train accident in #Spain
Two passenger trains collided near a tunnel in Malaga, Spain. It is reported that the trains carried more than two hundred passengers in total. The number of victims and injured is still being clarified. pic.twitter.com/QL1GCeRAKG— Jack Straw (@JackStr42679640) December 18, 2023
Σύμφωνα με ξένα Μέσα ενημέρωσης 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο X δείχνουν πυροσβέστες να έχουν φτάσει στο El Chorro χωριό βόρεια της Μάλαγα, όπου τα δύο τρένα συγκρούστηκαν.
