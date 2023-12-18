Βίντεο από το εσωτερικό του «μεγαλύτερου τούνελ» της Χαμάς που ανακάλυψαν οι IDF κάτω από τη Λωρίδα της Γάζας

Βίντεο από το εσωτερικό του γιγαντιαίου υπόγειου λαβυρίνθου που ανακάλυψε χθες, Κυριακή ο ισραηλινός στρατός έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF.

Πρόκειται για «τη μεγαλύτερη σήραγγα» που έχει κατασκευαστεί ποτέ από τη Χαμάς κάτω από τη Λωρίδα της Γάζας και η οποία εκβάλλει μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από το έδαφός του.

«Αυτό το μαζικό δίκτυο σηράγγων, που χωρίζεται σε πολλές διακλαδώσεις, εκτείνεται για περισσότερα από τέσσερα χιλιόμετρα και φθάνει μόλις 400 μέτρα από το σημείο διέλευσης Ερέζ» ανάμεσα στο Ισραήλ και το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο ισραηλινός στρατός.

Ο εκπρόσωπος των Αμυντικών Δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι,Χαγκάρι είπε στους δημοσιογράφους ότι μόνο για την συγκεκριμένη σήραγγα δαπανήθηκαν «εκατομμύρια δολάρια», προσθέτοντας ότι ήταν υπό τη διεύθυνση του Μοχάμεντ Σινουάρ, αδελφού του Γιαχία Σινουάρ, επικεφαλής της Χαμάς που θεωρείται ο αρχιτέκτονας της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Digging up the tunnel pic.twitter.com/lpdocALNhG — Mossad Commentary (@MOSSADil) December 17, 2023

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που έδωσαν στην δημοσιότητα οι υπηρεσίες ασφαλείας των IDF δείχνει το πως κατασκευάστηκε το μεγαλύτερο τούνελ της Χαμάς στη Γάζα.

EXPOSED: The biggest Hamas terrorist tunnel discovered.



This massive tunnel system branches out and spans well over four kilometers (2.5 miles). Its entrance is located only 400 meters (1,310 feet) from the Erez Crossing—used by Gazans on a daily basis to enter Israel for work… pic.twitter.com/RcjK5LbvGL — Israel Defense Forces (@IDF) December 17, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.