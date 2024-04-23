Επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρομοιάζοντας τον ισραηλινό πρωθυπουργό με τον Χίτλερ.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη ο Ερντογάν σε δηλώσεις του μέσα από το αεροπλάνο ανέφερε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα έρθει κάποια μέρα αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και τότε θα πρέπει να λογοδοτήσει.

«Έχουμε όλα τα έγγραφα για τα εγκλήματα που διέπραξε το Ισραήλ και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε την αλήθεια και να μιλάμε για τις δολοφονίες του Ισραήλ. Ας ξέρουμε ότι ο Χίτλερ της εποχής, ο Νετανιάχου, και οι συνεργοί του δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν από την ευθύνη. Όσο και να ξεφύγει θα τον ακολουθήσουμε. Κάποια μέρα, η Δικαιοσύνη σίγουρα θα (του ζητήσει να) λογοδοτήσει για τους αθώους και καταπιεσμένους. Αν δεν το ζητήσει η Δικαιοσύνη, θα το ζητήσει η Ιστορία», κατέληξε ο Ερντογάν.

