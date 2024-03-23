Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, στον οποίον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και τη βαθιά θλίψη του για την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα.

Ο Τούρκος πρόεδρος καταδίκασε σθεναρά την «αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση που είχε ως στόχο αθώους ανθρώπους» και δήλωσε ότι η επίθεση κατέδειξε την ανάγκη για ειρηνικό τερματισμό των κρίσεων στην περιοχή το συντομότερο δυνατό, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

«Η Τουρκία είναι έτοιμη να αναπτύξει συνεργασία με τη Ρωσία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αδιακρίτως της όποιας μορφής έχει αυτή», καταλήγει η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα, στο πλαίσιο της κεντρικής προεκλογικής συγκέντρωσης του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑKP) στην Άγκυρα.

«Εκ μέρους της χώρας και του έθνους μου, εκφράζω τα συλλυπητήριά μας στη ρωσική κυβέρνηση για την τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα χθες. Καταδικάζουμε σθεναρά αυτή την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση που στόχευσε αθώους πολίτες» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Η τρομοκρατία είναι απαράδεκτη από όπου κι αν προέρχεται, όποιος κι αν είναι ο δράστης. Ως χώρα που γνωρίζει πολύ καλά το αιματηρό και προδοτικό πρόσωπο της τρομοκρατίας, μοιραζόμαστε τον πόνο του ρωσικού λαού ως έθνος, ως κράτος. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας, του κοινού εχθρού της ανθρωπότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.