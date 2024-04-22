Οι «καρδιές μας είναι βαριές», καθώς 133 Ισραηλινοί παραμένουν στη Γάζα μετά την αιχμαλωσία τους από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου,επισήμανε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου με αφορμή τον εορτασμό του Σέντερ.

Ο Νετανιάχου κατηγόρησε επίσης τη Χαμάς για την κατάσταση αυτή και υπογράμμισε ότι η ομάδα «απέρριψε όλες τις προτάσεις» για την επιστροφή των αιχμαλώτων.

«Η Χαμάς επιδιώκει να μας διχάσει και να σκληρύνει τη στάση της, αλλά θα απαντήσουμε αποφασιστικά», είπε.

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς χιλιάδες μέλη των οικογενειών των αιχμαλώτων και διαδηλωτών βγήκαν στους δρόμους, απαιτώντας από την ισραηλινή κυβέρνηση να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει την επιστροφή τους.

«Καθώς μαζευόμαστε γύρω από το τραπέζι του Σέντερ για να τιμήσουμε και να γιορτάσουμε το ταξίδι μας από τη σκλαβιά στην ελευθερία, οι καρδιές μας είναι βαριές με τα δεινά των 133 Ισραηλινών που παραμένουν αιχμάλωτοι στις τρομακτικές σήραγγες της Χαμάς. Αν και 124 όμηροι είναι πίσω με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, η αποφασιστικότητά μας παραμένει αμετάκλητη να δούμε όλους τους ομήρους πίσω με τις οικογένειές τους. Γιατί αυτή η νύχτα είναι διαφορετική; Απόψε, στοχαζόμαστε όχι μόνο τις παλιές προκλήσεις αλλά και τις τρέχουσες απειλές που αντιμετωπίζουμε. Σε κάθε γενιά, κάποιοι επιδιώκουν να μας καταστρέψουν, αλλά εμείς τους έχουμε ξεπεράσει μέσω της πίστης και της ενότητάς μας. Απόψε, σκεφτόμαστε αυτούς που δεν μπορούν να ενώσουν τις οικογένειές τους στο τραπέζι του Σέντερ Η απουσία τους ενισχύει την αποφασιστικότητά μας και μας υπενθυμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της αποστολής μας. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να απελευθερωθεί ο καθένας απο αυτούς. Η Χαμάς, η γενοκτονική τρομοκρατική οργάνωση, έχει απορρίψει όλες τις προτάσεις για απελευθέρωση ομήρων. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επέκρινε ανοιχτά τη Χαμάς για την αποτροπή μιας συμφωνίας ομήρων. Η Χαμάς επιδιώκει να μας διχάσει και να σκληρύνει τη στάση της, αλλά εμείς θα απαντήσουμε αποφασιστικά. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν αυξημένες στρατιωτικές και διπλωματικές προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ελευθερία των ομήρων μας. Η δύναμη του Ισραήλ, τόσο αμυντική όσο και επιθετική, φάνηκε πρόσφατα. Θα ακολουθήσουν κι άλλα. Θα επικρατήσουμε. Αυτή την παραμονή του Πάσχα, τιμήστε τους πεσόντες και τραυματίες ήρωές μας, των οποίων οι θυσίες εξασφάλισαν την ελευθερία μας. Στέκομαι σταθερά με τους υπερασπιστές μας, τους IDF, ενάντια σε όποιον αμφισβητεί την τιμή τους. Όπως είμαστε ενωμένοι στο πεδίο της μάχης και στα διπλωματικά μέτωπα, έτσι είμαστε ενωμένοι και πνευματικά. Με τη βοήθεια του Παντοδύναμου, θα θριαμβεύσουμε. Σαλόμ σε όλους αυτή την ιερή νύχτα του Πάσχα. Το επόμενο έτος στην ανοικοδομημένη Ιερουσαλήμ. Είμαι ο Yisrael Chai.»



Το Σέντερ είναι μια επίσημη τελετή όπου όλη η οικογένεια μαζεύεται γύρω από το τραπέζι για να μνημονεύσει την Έξοδο του Ιουδαϊκού λαού από την Αίγυπτο.

As we gather around the Seder table to commemorate and celebrate our journey from slavery to freedom, our hearts are heavy with the plight of the 133 Israelis who remain in captivity in Hamas' terror tunnels. Although 124 hostages are back with their loved ones, our resolve… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 22, 2024

Πηγή: skai.gr

