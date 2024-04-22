Στον «αέρα» φέρεται να βρίσκεται η συνάντηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογό του στην Ουάσινγκτον, παρ' ότι έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα και των πλευρών.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, έχει αναπτυχθεί μία έντονη φημολογία για αναβολή της συνάντησης του Τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του. Η ιστοσελίδα Voice of Turkey ανέφερε ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ απάντησε σε σχετική ερώτηση, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση σχετικά με την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα σχέδιά μας»,

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η πιθανότητα αναβολής της συνάντησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Τζο Μπάιντεν υπάρχει, ωστόσο το τοπίο θα ξεκαθαρίσει τα επόμενα 24ωρα, οπότε και θα γνωρίζουμε αν θα δεχθεί ο ένοικος του Λευκού Οίκου τον Ερντογάν, ή όχι.

Το συνέβη και προέκυψε θέμα αναβολής της συνάντησης των δύο ηγετών;

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση του Τούρκου προέδρου με του Χανίγια, τον επικεφαλής της Χαμάς και ο θερμός εναγκαλισμός τους, προκάλεσε την αντίδραση του πανίσχυρου εβραϊκού λόμπι στην Ουάσινγκτον. Αν αυτό είναι ικανό να αναβάλει την επίσκεψη του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν, πάντως, η συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο φαίνεται να βρίσκεται στον αέρα.



