Άνετο προβάδισμα 17,8 μονάδων διατηρεί η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action24.



Η ΝΔ συγκεντρώνει 33,3% - λίγο πάνω από το ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών, πήχη που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 15,5%, ποσοστό 2,3% κάτω από εκείνο των εκλογών του περασμένου Ιουνίου, αλλά με διαφορά από το τρίτο ΠΑΣΟΚ που κινείται στο 12,1%.



Σημειώνεται ότι η Ελληνική Λύση, αγγίζει διψήφιο ποσοστό (9,9%) και είναι τέταρτο, έχοντας «προσπεράσει» το ΚΚΕ.



Ειδικότερα, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ φτάνει στο 33,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 15,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 12,1%, το ΚΚΕ στο 8,3%, η Ελληνική Λύση στο 9,9%, Πλεύση 3,8%, Νίκη 3,3%, ΜέΡΑ25 2,3%, Νέα Αριστερά 2,8%, Δημοκράτες 2,6%, Φωνή Λογικής 2,8%, άλλο 3,2%.



Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 29,1%, έχοντας διαφορά 15,6 ποσοστιαίων μονάδων από τον καθαρά δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται στο 13,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο με 10,6%.



Στην εκτίμηση για το εύρος του ποσοστού, η ΝΔ κινείται από 31,1% έως 35,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ από 14% έως 17% και το ΠΑΣΟΚ από 10,8% έως 13,4%.

ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν ένα ποσοστό ψηφοφόρων τους, της τάξης του 10,4%, να δηλώνει ότι θα απόσχει από τις ευρωεκλογές.



Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στο 29,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 13,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 10,6%, το ΚΚΕ στο 7,3%, η Λύση στο 8,7% και ακολουθούν: Πλεύση 3,3%, Νίκη 2,9%, ΜέΡΑ25 2%, Νέα Αριστερά 2,5%, Δημοκράτες 2,3%, Φωνή Λογικής 2,5%.

Πηγή: skai.gr

