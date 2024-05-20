Άνετο προβάδισμα 17,8 μονάδων διατηρεί η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action24.
Η ΝΔ συγκεντρώνει 33,3% - λίγο πάνω από το ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών, πήχη που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 15,5%, ποσοστό 2,3% κάτω από εκείνο των εκλογών του περασμένου Ιουνίου, αλλά με διαφορά από το τρίτο ΠΑΣΟΚ που κινείται στο 12,1%.
Σημειώνεται ότι η Ελληνική Λύση, αγγίζει διψήφιο ποσοστό (9,9%) και είναι τέταρτο, έχοντας «προσπεράσει» το ΚΚΕ.
Ειδικότερα, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ φτάνει στο 33,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 15,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 12,1%, το ΚΚΕ στο 8,3%, η Ελληνική Λύση στο 9,9%, Πλεύση 3,8%, Νίκη 3,3%, ΜέΡΑ25 2,3%, Νέα Αριστερά 2,8%, Δημοκράτες 2,6%, Φωνή Λογικής 2,8%, άλλο 3,2%.
Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 29,1%, έχοντας διαφορά 15,6 ποσοστιαίων μονάδων από τον καθαρά δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται στο 13,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο με 10,6%.
Στην εκτίμηση για το εύρος του ποσοστού, η ΝΔ κινείται από 31,1% έως 35,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ από 14% έως 17% και το ΠΑΣΟΚ από 10,8% έως 13,4%.
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν ένα ποσοστό ψηφοφόρων τους, της τάξης του 10,4%, να δηλώνει ότι θα απόσχει από τις ευρωεκλογές.
Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στο 29,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 13,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 10,6%, το ΚΚΕ στο 7,3%, η Λύση στο 8,7% και ακολουθούν: Πλεύση 3,3%, Νίκη 2,9%, ΜέΡΑ25 2%, Νέα Αριστερά 2,5%, Δημοκράτες 2,3%, Φωνή Λογικής 2,5%.
- Βίντεο Μητσοτάκη στο TikTok για το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ: Τρία στα τρία οι προβλέψεις μου!
- Θάνατος Ραϊσί: Ατύχημα ή σκοπιμότητα η συντριβή του ελικοπτέρου; - Η μακρά λίστα των πολιτικών ηγετών που εμπλέκονται σε μυστηριώδη δυστυχήματα
- Συλλυπητήρια ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο του Ιρανού προέδρου, Εμπραχίμ Ραϊσί
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.