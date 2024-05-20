Μέσα στις προβλέψεις του έπεσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο όπως αναφέρει με ένα χιουμοριστικό βίντεο που ανήρτησε στο TikTok μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ.

Στο νέο βίντεο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιλαμβάνει και την πρόβλεψη που είχε κάνει πριν λίγες ημέρες ότι ο δικέφαλος του βορρά θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.

«Τρία στα τρία οι προβλέψεις μου» λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος αναφέρεται και στα «δύσκολα μέτρα» που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας τα οποία όπως υπογραμμίζει «φαίνεται να αποδίδουν».

«Πρέπει να γίνουμε Ευρώπη και στο ποδόσφαιρο, ώστε να μπορούν να πηγαίνουν στα γήπεδα οικογένειες με παιδιά και να μην αισθάνονται ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί να κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα» σημειώνει ο πρωθυπουργός.

Καταλήγοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει: «Επειδή ξέρω πότε πρέπει να σταματάω και να μην προκαλώ την τύχη μου, δεν κάνω καμία άλλη πρόβλεψη»!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.