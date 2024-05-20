Λογαριασμός
Έξαλλοι με Νούνιες οι οπαδοί της Λίβερπουλ: Δεν χειροκρότησε τον Κλοπ στο pasillo

Ο Ντάργουιν Νούνιες έριξε... λάδι στη φωτιά όσον αφορά τις κακές σχέσεις του με τον Γιούργκεν Κλοπ, αφού ήταν ο μόνος που δεν τον χειροκρότησε κατά τη διάρκεια του «pasillo» στο αντίγραφό του.

Νούνιεζ

Παρόλο που η Λίβερπουλ δαπάνησε 85 ευρώ ευρώ το καλοκαίρι του 2022 για να αποκτήσει από την Μπενφίκα τον Ντάργουιν Νούνιες , ο Ουρουγουανός Στράικερ δεν έχει δικαιώσει μέχρι στιγμής τις προσδοκίες, με πολλούς από τους οπαδούς της ομάδας που κατηγορούν ως «χασογκόλη».

Πέρα από την αγωνιστική του απόδοση, σε όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν υπήρχε η φημολογία πως ο 24χρονος είναι «ξενερωμένος» με την κατάσταση στην ομάδα, ενώ δεν έχει και καλές σχέσεις με τον Γιούργκεν Κλοπ . Ο ίδιος, μάλιστα, έριξε... λάδι στη φωτιά, με τη συμπεριφορά του τελευταίου στα ματς του Γερμανού τεχνικού στον πάγκο των «reds».

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτουν διάφορα πλάνα που κυκλοφόρησαν, ο Ντάργουιν Νούνιες ήταν ο μοναδικός που δεν χειροκρότησε τον Κλοπ, όταν οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ του έκαναν πάθηση για να τον τιμήσουν στο «αντίο» του. Αυτό το γεγονός έχει «εξοργίσει» ακόμη περισσότερο τους οπαδούς των Άγγλων εναντίον του, καθιστώντας τον ακόμη λιγότερο δημοφιλή.

Πηγή: sport-fm.gr

