Oργή επικρατεί στις ΗΠA για το ένταλμα σύλληψης στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η απόφαση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να ζητήσει έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τους Ισραηλινούς ηγέτες είναι «εξωφρενική», δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

«Και επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος: ό,τι κι αν υπονοεί αυτός ο εισαγγελέας, δεν υπάρχει ισοδυναμία —καμία— μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς», διεμήνυσε ο Μπάιντεν σε δήλωσή του.

Έντονα επικριτικός στην απόφαση του εισαγγελέα του Διεθνούς Δικαστηρίου Καρίμ Καν κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας, καθώς και τριών ηγετών στης Χαμάς εμφανίστηκε νωρίτερα ο Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Καν ζήτησε να εκδοθούν εντάλματα και εναντίον των τριών ηγετών της Χαμάς — του Γιαχία Σινγουάρ, του Μοχάμεντ Ντέιφ και του Ισμαήλ Χανίγια.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν την απόφαση του εισαγγελέα, διεμήνυσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών



Η εξίσωση Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Γιοάβ Γκάλαντ με τους ηγέτες της Χαμάς είναι επαίσχυντη, απορρίπτουμε την απόφαση του εισαγγελέα, δήλωσε ο κ. Μπλίνκεν. Θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις προσπάθειες να επιτευχθεί συμφωνία για εκεχειρία, σημείωσε.

