Ο ΕΦΕΤ θα έστελνε σήμερα Δευτέρα κλιμάκιο στο εργοστάσιο της εταιρείας «Γιαννίτση» στη βιομηχανική περιοχή της Λαμίας, που κάηκε ολοσχερώς, όπως αποκάλυψε στο ERTNews ο πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Αντώνης Ζαμπέλας.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο είχε ετοιμάσει πριν από δυο ημέρες τα σχολικά γεύματα από τα οποία προκλήθηκε μαζική τροφική δηλητηρίαση σε μαθητές σχολείων της περιοχής. Η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής.

Όπως δήλωσε ο κ. Ζαμπέλας ο έλεγχος είχε προγραμματιστεί για σήμερα, ενώ κλιμάκιο του ΕΦΕΤ είχε πάει και το Σάββατο, που όμως η γραμμή παραγωγής ήταν κλειστή αφού δεν λειτουργούσαν τα σχολεία.

Συγκεκριμένα η αναλυτική δήλωσή του ήταν: «Εμείς μετά από την ενημέρωση που είχαμε και από τον ΕΟΔΥ, αυτό έγινε βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, πήγαμε το Σάββατο στην επιχείρηση όταν ήταν εν ενεργεία. Απλά η γραμμή παραγωγής η οποία έχει να κάνει με τα γεύματα για τα σχολεία, δεν λειτουργούσε γιατί τα Σαββατοκύριακα τα σχολεία δεν λειτουργούν. Επομένως, είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε έναν έλεγχο αρχές αυτής της εβδομάδας για να βλέπαμε και αυτή την πορεία, πώς εξελίσσεται, πώς λειτουργεί.



Ο έλεγχος αυτός, θα γίνει, προφανώς καθ’ ολοκληρία δεν μπορεί να γίνει πια. Αύριο θα πάμε όμως, γιατί υπήρχαν κάποιες πληροφορίες που μας λένε ότι εν μέρει θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει και επειδή δεν έχουμε εικόνα δεν πήγαμε σήμερα, θα πάμε αύριο να έχουμε και μια εικόνα και εμείς από την επιχείρηση, δηλαδή τι έχει καταστραφεί, τι έχει μείνει όρθιο και τι αν μπορεί να σωθεί κάτι και που μπορούμε να εμπλακούμε και εμείς.

Επομένως αύριο έχουμε οργανώσει έναν επιτόπιο έλεγχο, ότι βέβαια μπορούμε να κάνουμε, όπως επίσης να πάμε και σε δύο σχολεία και σε μια άλλη επιχείρηση που κάνει κιμά, η οποία τροφοδοτούσε την επιχείρηση του κέιτερινγκ. Έχουμε δηλαδή ακόμα πορεία για να έχουμε μια συνολική εικόνα.

Στο ερώτημα αν μπορεί να είναι μια τυχαία φωτιά, μια τυχαία πυρκαγιά, απάντησε: «Δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Νομίζω είναι πλέον στην αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Την άμεση εποπτεία για τα γεύματα και κάποιες αναλύσεις που έχουν έχουν δρομολογηθεί, Την έχει ο ΕΟΔΥ, έχει συλλέξει κάποια γεύματα που είχαν μείνει, τα έχει στείλει σε αναλύσεις, οπότε περιμένουμε και εμείς τα αποτελέσματα.

Απλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είχαμε πάει πριν από περίπου ένα χρόνο να ελέγξουμε αυτή την εταιρεία, η οποία την είχαμε δει ότι είναι μια αξιοπρεπής εταιρεία.

Είχαμε κάνει και κάποιες συστάσεις για το τι θα μπορούσε να βελτιώσει.



Σε μία κατεύθυνση προτείνετε να τηρούνται οι θερμοκρασίες και πολύ περισσότερο να ελέγχονται οι θερμοκρασίες όταν παραδίδονται τα γεύματα με thermobox στα σχολεία.

Αυτές ήταν οι συστάσεις δηλαδή που είχαμε πει, δεν ήταν δηλαδή μια εταιρεία, η εικόνα που είχαμε τότε τουλάχιστον, ότι είναι προβληματική. Τώρα βέβαια, από τότε μέχρι τώρα είναι ένας χρόνος».

Εντοπίστηκε σταφυλόκοκκος στα δείγματα των σχολικών γευμάτων

Σταφυλόκοκκο δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα από το περιφερειακό εργαστήριο δημόσιας υγείας του ΕΟΔΥ στη Θεσσαλία σε 10 δείγματα από τα γεύματα που προκάλεσαν τη δηλητηρίαση των παιδιών στη Θεσσαλία.

Τα συνολικά εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένονται την Τετάρτη ενώ συνεχίζεται και η επιδημιολογική διερεύνηση.

Παραγγελία Αρείου Πάγου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο

Παραγγελία προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς που, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, κατέστρεψε ολοσχερώς το εργοστάσιο της εταιρείας «Γιαννίτση» στη βιομηχανική περιοχή της Λαμίας, απέστειλε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφέρει: «Παρακαλούμε να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς που, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, κατέστρεψε την Κυριακή 19-5-2024 ολοσχερώς το εργοστάσιο της εταιρείας «Γιαννίτση» στη βιομηχανική περιοχή της Λαμίας σε συνάρτηση με το γεγονός της εμπλοκής του συγκεκριμένου εργοστασίου με τα σχολικά γεύματα που οδήγησαν στο νοσοκομείο μαθητές δημοτικών σχολείων, λόγω μαζικής τροφικής δηλητηρίασης. Και να μας ενημερώσετε σχετικά».

