Βαλτιμόρη: Σχεδόν δύο μήνες μετά το πλοίο Dali επιστρέφει στο λιμάνι - Δείτε βίντεο

Το πλοίο περικυκλωμένο από ρυμουλκά έπλευσε για δυόμισι μίλια προς το λιμάνι της Βαλτιμόρης τη Δευτέρα το πρωί

Πλοίο Βαλτιμόρη

Σχεδόν οκτώ εβδομάδες αφότου προσέκρουσε στη γέφυρα Francis Scott Key της Βαλτιμόρης, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Dali πλέει ξανά.

Το πλοίο περικυκλωμένο από ρυμουλκά έπλευσε για δυόμισι μίλια προς το λιμάνι της Βαλτιμόρης τη Δευτέρα το πρωί.

Το Dali προσέκρουσε στις 26 Μαρτίου στη γέφυρα, προκαλώντας την κατάρρευσή της και τον θάνατο έξι εργατών.

Το πλοίο έχασε την ισχύ του πριν βγει από την πορεία του και προσκρούσει στη γέφυρα, στέλνοντας περίπου 4.000 τόνους από συντρίμμια στον ποταμό Patapsco. Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το πλοίο μήκους 289 μέτρων είχε καλυφθεί από συντρίμμια της γέφυρας, αναγκάζοντάς το να παραμείνει στο σημείο μέχρι την περασμένη εβδομάδα όταν μια ελεγχόμενη κατεδάφιση την περασμένη εβδομάδα το απελευθέρωσε.

Το Σώμα Μηχανικών Στρατού είπε ότι θα χρειαστούν περίπου 21 ώρες για να μεταφερθεί το Dali σε έναν κοντινό τερματικό σταθμό.

Αυτό απαιτούσε πρώτα να αδειάσουν οι δεξαμενές του πλοίου, οι οποίες είχαν γεμίσει με μεγάλες ποσότητες νερού για να μην ταλαντεύεται, προκειμένου να ανέβει το Dali από τον πυθμένα του ποταμού Patapsco του Μέριλαντ.

Κατά την άμπωτη γύρω στις 07:00 EST (1200 BST), αρκετά ρυμουλκά άρχισαν να μετακινούν το Dali σε έναν κοντινό θαλάσσιο τερματικό σταθμό. Συντρίμμια και τμήματα του οδοστρώματος εξακολουθούν να είναι ορατά στην κορυφή του πλοίου, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Οι αξιωματούχοι είπαν ότι το πλοίο θα παραμείνει στον τερματικό σταθμό για τέσσερις έως έξι εβδομάδες πριν μεταφερθεί στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια για περαιτέρω επισκευές.

Στο πλοίο έχουν παραμείνει συνολικά 21 μέλη του πληρώματος, τα περισσότερα από τα οποία είναι Ινδοί. Τα τηλέφωνά τους έχουν κατασχεθεί από το FBI και είχαν περιορισμένη επικοινωνία με την ακτή. Αξιωματούχοι της Ένωσης δήλωσαν νωρίτερα αυτό το μήνα ότι «το ηθικό έχει πέσει ευνόητα» στο πλοίο.
 

