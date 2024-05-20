Σχεδόν οκτώ εβδομάδες αφότου προσέκρουσε στη γέφυρα Francis Scott Key της Βαλτιμόρης, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Dali πλέει ξανά.

Το πλοίο περικυκλωμένο από ρυμουλκά έπλευσε για δυόμισι μίλια προς το λιμάνι της Βαλτιμόρης τη Δευτέρα το πρωί.

BALTIMORE BRIDGE COLLAPSE: Nearly two months after striking the Key bridge and causing a deadly collapse, the container ship Dali was slowly escorted back to port on Monday. STORY: https://t.co/ai9Hrr0yaz pic.twitter.com/aA7WGIfqMT — WFLA NEWS (@WFLA) May 20, 2024

Το Dali προσέκρουσε στις 26 Μαρτίου στη γέφυρα, προκαλώντας την κατάρρευσή της και τον θάνατο έξι εργατών.

Το πλοίο έχασε την ισχύ του πριν βγει από την πορεία του και προσκρούσει στη γέφυρα, στέλνοντας περίπου 4.000 τόνους από συντρίμμια στον ποταμό Patapsco. Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το πλοίο μήκους 289 μέτρων είχε καλυφθεί από συντρίμμια της γέφυρας, αναγκάζοντάς το να παραμείνει στο σημείο μέχρι την περασμένη εβδομάδα όταν μια ελεγχόμενη κατεδάφιση την περασμένη εβδομάδα το απελευθέρωσε.

Almost two months after #Dali caused the #Baltimore Bridge collapse, the cargo vessel has been successfully refloated and is currently transiting to a terminal in Baltimore.

Watch the operations playback here. #marinetraffic pic.twitter.com/ei7UncoMsN — MarineTraffic (@MarineTraffic) May 20, 2024

Το Σώμα Μηχανικών Στρατού είπε ότι θα χρειαστούν περίπου 21 ώρες για να μεταφερθεί το Dali σε έναν κοντινό τερματικό σταθμό.

Αυτό απαιτούσε πρώτα να αδειάσουν οι δεξαμενές του πλοίου, οι οποίες είχαν γεμίσει με μεγάλες ποσότητες νερού για να μην ταλαντεύεται, προκειμένου να ανέβει το Dali από τον πυθμένα του ποταμού Patapsco του Μέριλαντ.

Κατά την άμπωτη γύρω στις 07:00 EST (1200 BST), αρκετά ρυμουλκά άρχισαν να μετακινούν το Dali σε έναν κοντινό θαλάσσιο τερματικό σταθμό. Συντρίμμια και τμήματα του οδοστρώματος εξακολουθούν να είναι ορατά στην κορυφή του πλοίου, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Οι αξιωματούχοι είπαν ότι το πλοίο θα παραμείνει στον τερματικό σταθμό για τέσσερις έως έξι εβδομάδες πριν μεταφερθεί στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια για περαιτέρω επισκευές.

Στο πλοίο έχουν παραμείνει συνολικά 21 μέλη του πληρώματος, τα περισσότερα από τα οποία είναι Ινδοί. Τα τηλέφωνά τους έχουν κατασχεθεί από το FBI και είχαν περιορισμένη επικοινωνία με την ακτή. Αξιωματούχοι της Ένωσης δήλωσαν νωρίτερα αυτό το μήνα ότι «το ηθικό έχει πέσει ευνόητα» στο πλοίο.



