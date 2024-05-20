Η αγορά των δεξαμενόπλοιων παρακολουθεί στενά τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν και το ενδεχόμενο να επιβληθούν επιπλέον κυρώσεις. Αυτό, όπως μεταδίδει το Hellenic Shipping News, πρακτικά σημαίνει ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν επιπτώσεις στη μελλοντική προσφορά δεξαμενόπλοιων.

Στην τελευταία της εβδομαδιαία ανάλυση η ναυλομεσιτική εταιρεία Gibson αναφέρει πως “οι ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι έχουν επιβληθεί μακροχρόνιες κυρώσεις. Ο μεγάλος σκιώδης στόλος δεξαμενόπλοιων, σε συνδυασμό με ένα δίκτυο traders και χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, οι οποίοι εμπλέκονται στο εμπόριο ιρανικού πετρελαίου, έχουν κατά καιρούς υποστεί κυρώσεις.

Όπως υπογραμμίζει η εταιρεία Gibson “είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιοριστεί το ακριβές επίπεδο εξαγωγών αργού πετρελαίου από το Ιράν, δεδομένων των αδιαφανών και μυστικών ναυτιλιακών πρακτικών που χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία του AIS (σύστημα αυτόματου προσδιορισμού ταυτότητας πλοίων) καταγράφεται σταθερή αύξηση στις εξαγωγές από το 2020, από τις 390 χιλιάδες βαρέλια την ημέρα, στα 1,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα σήμερα, ενώ επισημαίνεται πως στην πραγματικότητα η ποσότητα είναι μεγαλύτερη. Η πλειονότητα του ιρανικού αργού πετρελαίου μεταφορτώνεται Ship-to-Ship (STS) από τη Μαλαισία στην Κίνα. Κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Μαλαισία να εξάγει περισσότερο αργό πετρέλαιο απ ό,τι στην πραγματικότητα παράγει.

“Με τον όγκο των εξαγωγών να ενισχύεται, το Ιράν έχει καταφέρει να αυξήσει την παραγωγή του σε αργό πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εκτιμά πως η παραγωγή πετρελαίου στην περιοχή ανέρχεται σήμερα στα 3,3 εκατ. βαρέλια την ημέρα (έναντι 2,4 εκατ. βαρελιών την ημέρα το 2021), γεγονός το οποίο ενισχύει την άποψη ότι οι εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου ενδέχεται να είναι υψηλότερες απ ό,τι καταγράφεται, ακόμη κι αν ληφθεί υπόψη η τοπική κατανάλωση” σημειώνει η Gibson.

Επιπλέον, η Gibson αναφέρει πως υψηλότερες κυρώσεις για τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου, σημαίνει επί της ουσίας πως ο κλάδος των δεξαμενόπλοιων θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερη δυσκολία όσον αφορά το εμπόριό του. Ωστόσο, συμπληρώνει πως μένει να φανεί πόση επίδραση θα έχουν στην πραγματικότητα λαμβάνοντας υπόψη το διάστημα που είχε στη διάθεσή της αυτή η “παράλληλη αγορά” για να αναπτυχθεί και να γίνει “ανθεκτική” στις υπάρχουσες κυρώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Gibson τουλάχιστον 90 VLCCs ασχολούνται αποκλειστικά με τις ιρανικές εξαγωγές, τα οποία αντιστοιχούν στο περίπου 10% του παγκόσμιου VLCC στόλου. Από τον κλάδο των Suezmax, τουλάχιστον 34 πλοία, ή 5% του παγκόσμιου στόλου, εμπλέκονται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η Gibson αφήνει πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο ο αριθμός των πλοίων που συμμετέχουν στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου να είναι μεγαλύτερος από ό,τι καταγράφουν τα στοιχεία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.