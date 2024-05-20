Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το σημαντικότερο ματς της ιστορίας του, αφού αντιμετωπίζει τη Φιορεντίνα στην «Opap Arena» στις 29 Μαΐου, στον μεγάλο τελικό του Conference League.

Παρόλο που στο γήπεδο θα υπάρχουν, φυσικά, χιλιάδες οπαδοί των «ερυθρολεύκων», υπάρχουν πάρα πολλοί που θα χρειαστεί να βρουν έναν εναλλακτικό τρόπο για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, υπάρχουν ήδη πλάνα για ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, έτσι ώστε να στηθούν γιγαντοοθόνες σε διαφορετικά σημεία της πόλης, αφού αυτό δεν μπορεί να γίνει στο «Καραϊσκάκης» λόγω εργασιών.

Συγκεκριμένα, είπε μεταξύ άλλων ότι «θα προτιμούσα να άνοιγε το στάδιο Καραϊσκάκη. Στο στάδιο Καραϊσκάκη όμως απ' όσο έχω ενημερωθεί γίνονται εργασίες. Αυτό που συζητά η δημοτική Αρχή είναι να βάλει 3 οθόνες μεγάλες σε τρία σημεία της πόλης: στην πλατεία Κοραή, στη Ζέα και στα Καμίνια με 2.000 καθίσματα. Έτσι όποιος κόσμος θέλει να το δει έξω να μπορεί να το κάνει. Θα το ξέρουμε μέχρι αύριο ή την Τετάρτη».

Δείτε τη συγκεκριμένη δήλωση λίγο πριν το φινάλε του βίντεο:

