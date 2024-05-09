Τουρκία: Μπροστινός τροχός Boeing 737 έσκασε σε προσγείωση

Ο μπροστινός τροχός ενός Boeing 737 της εταιρείας Corendon Airlines έσκασε κατά τη διάρκεια της προσγείωσης σε αεροδρόμιο της νότιας Τουρκίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα και οι 190 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την Κολονία της Γερμανίας και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Αλάνια-Γκαζίπασα της Αττάλειας, ανέφερε ο υπουργός Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

«Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονταν στο σημείο και ήταν σε επιφυλακή. Δόξα τω Θεώ, δεν υπήρξαν τραυματίες μεταξύ των 184 επιβατών και των 6 μελών του πληρώματος» ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Με βάση τις πρώτες ενδείξεις, δεν προκλήθηκαν ζημιές στον διάδρομο προσαπογείωσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά.

Την Τετάρτη, οι τουρκικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για ένα φορτηγό αεροσκάφος Boeing 767 της Fedex, το οποίο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης χωρίς τον μπροστινό τροχό του.

Η Corendon στη δική της ανακοίνωση ανέφερε ότι το αεροπλάνο σταμάτησε με ασφάλεια αφού έσκασε το ελαστικό. Οι ειδικοί λένε ότι τέτοια συμβάντα είναι συνηθισμένα και συνήθως απαιτούν μόνο μικροεπισκευές, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστεί να εκκενωθεί το αεροπλάνο ή να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό υπολειμμάτων του ελαστικού στον διάδρομο.

Το Boeing 737 έχει έξι τροχούς και διαφέρει από το μεγαλύτερο 767 που προσγειώθηκε εκτάκτως χθες χωρίς τον μπροστινό τροχό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

