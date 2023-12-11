Ο Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι μεταφέρθηκε από την σωφρονιστική αποικία ΙΚ-6 που βρίσκεται στην περιοχή Βλαντίμιρ, ανατολικά της Μόσχας, αλλά είναι άγνωστο το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ανέφεραν σήμερα οι συνεργάτες του στην πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Χ, καθώς δεν είχαν νέα του για περισσότερο από 5 μέρες.

Aleksei Navalny, Russia’s most prominent opposition leader, who is currently serving a 19-year sentence in a Russian penal colony, missed another court date on Monday as his allies expressed concern at not having heard from him for more than five days. https://t.co/btU7J04RDx December 11, 2023

Σήμερα, όπως και την περασμένη Παρασκευή, οι δικηγόροι του προσπάθησαν να τον επισκεφθούν στις φυλακές όπου κρατούνταν μέχρι πρόσφατα αλλά τους ενημέρωσαν ότι πλέον δεν είναι εκεί, χωρίς να τους δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

Η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, Κίρα Γιαρμίς, δήλωσε ότι το προσωπικό της αποικίας IK-6 στην πόλη Μελέχοβο, 235 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, είπε στον δικηγόρο του που περίμενε έξω από το σωφρονιστικό ίδρυμα, ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης δεν είναι πλέον μεταξύ των κρατουμένων.

«Πού τον μετέφεραν, δεν λένε» δήλωσε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Today, as on Friday, the lawyers tried to get to IK-6 and IK-7 — two colonies in the Vladimir region where Alexey @navalny might be. They have just been informed simultaneously in both colonies that he is not there.



We still don't know where Alexey is. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 11, 2023

Η διαδικασία μεταφοράς κρατουμένων με τρένο στην αχανή Ρωσία μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, με τους συγγενείς και τις οικογένειές τους να μην μπορούν να πληροφορηθούν για το πού βρίσκονται και αν είναι καλά στην υγεία τους μέχρι να φθάσουν στον προορισμό τους.

Οι δικηγόροι του Ναβάλνι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του από την περασμένη Τρίτη.

Πρόσφατα, μέσω των social media, ο Ναβάλνι κάλεσε τους Ρώσους να καταψηφίσουν μαζικά τον Βλαντίμιρ Πούτιν στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

Η συνεργάτης του Λιουμπόφ Σόμπολ είχε δηλώσει στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι οι υποστηρικτές του φοβούνται ότι έχει μεταφερθεί σε νέα σωφρονιστική αποικία κρατουμένων και ότι η χρονική στιγμή σχετίζεται με την έναρξη της εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές.

Ο συνεργάτης του Ναβάλνι, Λεονίντ Βολκόφ, σε ανάρτησή του στο Χ έγραψε ότι η χρονική στιγμή «είναι 0% σύμπτωση και 100% άμεσος πολιτικός έλεγχος από το Κρεμλίνο».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν είναι μυστικό για τον Πούτιν που είναι ο κύριος αντίπαλός του σε αυτές τις ‘εκλογές’. Και θέλει να είναι σίγουρος ότι η φωνή του Ναβάλνι δεν θα ακουστεί».

Δεν υπήρξε άμεσος σχολιασμός εκ μέρους του Κρεμλίνου. Ο Πούτιν και ο εκπρόσωπός του φροντίζουν να μην αναφέρονται ποτέ ονομαστικά στον Ναβάλνι σε μια προσπάθεια να τον παρουσιάσουν ως πολιτικά άσχετο. Λένε ότι του φέρονται όπως σε κάθε άλλο κρατούμενο.

Οι συνεργάτες του Ναβάλνι ήταν προετοιμασμένοι για μια πιθανή μεταφορά του σε πιο αυστηρή αποικία μετά την καταδίκη του τον Αύγουστο σε επιπλέον 19 χρόνια φυλάκισης.

Ο 47χρονος Ναβάλνι εκτίει ήδη ποινές, που φθάνουν συνολικά πάνω από τα 30 χρονια στη φυλακή, για κατηγορίες μεταξύ άλλων και για εξτρεμισμό, τις οποίες αρνείται, και έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος των δύο τελευταίων ετών σε απομόνωση.

Σε σχόλιά του που δημοσιοποιήθηκαν από συνεργάτες του, ο Ναβάλνι δηλώνει ότι κατηγορείται τώρα βάσει του Άρθρου 214 του ποινικού κώδικα, που καλύπτει τον βανδαλισμό.

«Κάθε τρεις μήνες βγάζουν μια νέα ποινική υπόθεση σε βάρος μου. Σπάνια κάποιος, που έμεινε κλεισμένος σε κελί απομόνωσης για περισσότερο από ένα χρόνο, έχει τόσο σφύζουσα κοινωνική και πολιτική ύπαρξη» τόνισε πριν λίγες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

