Μπαράζ ρουκετών εκτόξευσε η Χαμάς προς το κεντρικό Ισραήλ το μεσημέρι της Δευτέρας την ώρα που ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Αμίρ Αβίβι επισήμανε πως το Ισραήλ βρίσκεται κοντά στον «πλήρη έλεγχο» της βόρειας Γάζας.

Από τις επιθέσεις της Χαμάς ένας 45χρονος τραυματίστηκε από θραύσματα στο πόδι του όταν πύραυλος έπληξε την πόλη Χολόν, δίπλα στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές η Χαμάς έχει εκτοξεύσει περισσότερες από 10.000 ρουκέτες προς το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου.

Την ίδια ώρα, ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Αμίρ Αβίβι, ανέφερε ότι «μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες, ο Ισραηλινός Στρατός θα έχει τον πλήρη έλεγχο του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας».

«Είναι μια πολύ πυκνή περιοχή, ένα προπύργιο της Χαμάς, αλλά γεωγραφικά αυτό είναι μόνο το 20% της Λωρίδας της Γάζας.

«Αλλά, είναι ένα σημαντικό επίτευγμα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης, 104 ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε ο στρατός. Επιπλέον, ο IDF ανέφεραν ότι 582 στρατιώτες έχουν τραυματιστεί μέσα στη Λωρίδα της Γάζας .

Οι αρχές στη Γάζα λένε από την πλευρά τους ότι σχεδόν 18.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες εκεί από τις 7 Οκτωβρίου. Επιπλέον, περισσότεροι από 200 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη την ίδια περίοδο.

Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία ζητούν κυρώσεις κατά της Χαμάς

Παράλληλα, η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει ad hoc κυρώσεις κατά της Χαμάς και των υποστηρικτών της, αναφέρει το Reuters, λέγοντας ότι είδε μια επιστολή που γράφτηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών της χώρας προς τον επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

«Εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην... πρόταση να δημιουργηθεί ένα καθεστώς ad hoc κυρώσεων κατά της Χαμάς και των υποστηρικτών της», αναφέρει η επιστολή.

«Η ταχεία υιοθέτηση αυτού του καθεστώτος κυρώσεων θα μας επιτρέψει να στείλουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα σχετικά με τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Χαμάς και την αλληλεγγύη μας προς το Ισραήλ».

Επιδεινώνεται η ανθρωπιστική κρίση

Επίσης, το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ μεταξύ Ισραήλ και Γάζας δεν άνοιξε τη Δευτέρα, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι, παρά τις ελπίδες ότι θα μπορούσε να εισέλθει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μετά το άνοιγμα.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ανοίξει τη διάβαση για την επιθεώρηση φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια «τις επόμενες ημέρες». Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Γκραντ Σαπς, ο οποίος επισκέφθηκε το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το πέρασμα θα «ανοίξει σήμερα». Ωστόσο, ο Συντονιστής Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη του Ισραήλ (COGAT) δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι, ενώ ήταν έτοιμος να επιθεωρήσει περισσότερη βοήθεια στο πέρασμα, δεν μπορούσε να το κάνει επειδή η βοήθεια δεν έφτασε εκεί.

Πηγή: skai.gr

