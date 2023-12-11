Η ελβετική αστυνομία αναζητεί έναν 36χρονο άνδρα, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «επικίνδυνο», ο οποίος το πρωί πυροβόλησε και σκότωσε 2 άτομα σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες στην πόλη Σιόν, ανοίγοντας πυρ εναντίον τους μέσα στο πλήθος

«Σύμφωνα με τις πρώτες επαληθεύσεις, ο δράστης γνώριζε τα θύματα», ανέφερε η αστυνομία του καντονιού Βαλέ (νοτιοδυτικά) σε μια ανακοίνωση.

Η αστυνομία κινητοποίησε σημαντική δύναμη προκειμένου να συλλάβει τον δράστη των πυροβολισμών.

Αυτού του είδους τα επεισόδια είναι σπάνια στην Ελβετία.

Η αστυνομία κάλεσε επίσης αυτόπτες μάρτυρες να δώσουν πληροφορίες για την ταυτότητά του και να δημοσιοποιήσουν τη φωτογραφία του.

Διευκρίνισε ωστόσο πως «ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσπαθήσετε να τον συλλάβετε οι ίδιοι ή να τον προσεγγίσετε».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε η αστυνομία, λίγο πριν από τις 08:00 (09:00 ώρα Ελλάδας), ο άνθρωπος αυτός πυροβόλησε προς την κατεύθυνση αρκετών ατόμων στη Σιόν, στην περιοχή των Άλπεων.

«Δύο άνθρωποι πέθαναν και ένας άλλος τραυματίστηκε», ανέφερε η αστυνομία, διευκρινίζοντας πως τα κίνητρά του παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Το γραφείο του εισαγγελέα του καντονιού ξεκίνησε από την πλευρά του έρευνα για φόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.