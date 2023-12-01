Ο επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι έκανε σήμερα γνωστό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι του γνωστοποιήθηκαν νέες ποινικές κατηγορίες σε βάρος του.

Ο 47χρονος Ναβάλνι εκτίει ήδη ποινές, που φθάνουν συνολικά πάνω από τα 30 χρονια στη φυλακή, για κατηγορίες μεταξύ άλλων και για εξτρεμισμό, τις οποίες αρνείται, και έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος των δύο τελευταίων ετών σε απομόνωση.

Σε σχόλιά του που δημοσιοποιήθηκαν από συνεργάτες του, ο Ναβάλνι δηλώνει ότι κατηγορείται τώρα βάσει του Άρθρου 214 του ποινικού κώδικα, που καλύπτει τον βανδαλισμό.

«Δεν έχω ιδέα τι είναι το άρθρο 214 και δεν υπάρχει τίποτα να κοιτάξω για να μάθω. Εσείς θα μάθετε πριν από μένα», λέει στο κανάλι του στην πλατφόρμα Telegram.

«Κάθε τρεις μήνες βγάζουν μια νέα ποινική υπόθεση σε βάρος μου. Σπάνια κάποιος, που έμεινε κλεισμένος σε κελί απομόνωσης για περισσότερο από ένα χρόνο, έχει τόσο σφύζουσα κοινωνική και πολιτική ύπαρξη» τόνισε.

Ο «Νέλσον Μαντέλα» της Ρωσίας

Ο Ναβάλνι είναι με διαφορά η γνωστότερη προσωπικότητα της κατακερματισμένης ρωσικής αντιπολίτευσης. Οι υποστηρικτές του τον θεωρούν μια προσωπικότητα όπως ο Νέλσον Μαντέλα, που θα βγει μια μέρα από τη φυλακή για να ηγηθεί της χώρας.

Η πολιτική κίνησή του έχει τεθεί εκτός νόμου από τις αρχές και στελέχη της έχουν φυλακισθεί ή διαφύγει στο εξωτερικό στο πλαίσιο μιας καταστολής των διαφωνούντων η οποία έχει ενταθεί αφότου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε πέρυσι το Φεβρουάριο τις ένοπλες δυνάμεις του στην Ουκρανία, σ' αυτό που η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Ο Ναβάλνι καταδικάσθηκε τον Αύγουστο για νέες κατηγορίες που σχετίζονται με φερόμενη εξτρεμιστική δραστηριότητα και καταδικάσθηκε σε 19 χρόνια κάθειρξη επιπλέον των 11-1/2 ετών που εξέτιε ήδη.

Ο ίδιος απορρίπτει όλες τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι έχουν πολιτικά κίνητρα και στόχος τους είναι να τον φιμώσουν ώστε να μην επικρίνει το Κρεμλίνο.

Τον περασμένο μήνα, τρεις από τους δικηγόρους του περιελήφθησαν από τις αρχές σ' ένα κατάλογο «τρομοκρατών και εξτρεμιστών», πέντε εβδομάδες αφού είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για συμμετοχή σε «εξτρεμιστική οργάνωση».

Ο Ναβάλνι κέρδισε το θαυμασμό σε όλο τον κόσμο επειδή επέστρεψε εθελοντικά το 2021 στη Ρωσία από τη Γερμανία, όπου είχε νοσηλευθεί για μια παραλίγο θανάσιμη απόπειρα δηλητηρίασής του, σύμφωνα με τα τεστ δυτικού εργαστηρίου, με νευροτοξικό παράγοντα στη Σιβηρία.

Μόλις έφθασε στη Ρωσία, συνελήφθη. Το Κρεμλίνο αρνείται ότι προσπάθησε να τον σκοτώσει.

