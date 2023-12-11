Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: Βασανιστήρια κατά των οπαδών μας

Θέση για όσα έγιναν στα επεισόδια στου Ρέντη πήρε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός με έκτακτη συνέντευξη Τύπου, στην οποία μίλησε ο γενικός γραμματέας και νομικός εκπρόσωπος του συλλόγου, Δημήτρης Νιάκος.

Ο νομικός εκπρόσωπος των «ερυθρόλευκων» καυτηρίασε τη στάση της αστυνομίας, καταγγέλλοντας ομηρία και βασανιστήρια κατά των οπαδών των «ερυθρόλευκων».

Αφού εκδήλωσε τη συμπαράστασή του για τον άτυχο αστυνομικό που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, τόνισε: «Τα επεισόδια σημειώθηκαν τουλάχιστον 500 μέτρα μακριά από το γήπεδο μας. Κατά την διάρκεια του πρώτου σετ 50 μπαχαλάκηδες επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Οι περισσότεροι εξ αυτών τράπηκαν σε φυγή και δεν γνωρίζουμε σαν διοίκηση του Ολυμπιακού αν κάποιοι μπήκαν μέσα στο γήπεδο μετά την επίθεση».

Στη συνέχεια έκανε λόγο για μαρτυρία του διαιτητή, ότι δεν θα μπορούσε να διακόψει τον αγώνα για επεισόδια που δεν έγιναν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου και δεν έθεσαν σε κίνδυνο αθλητές και παράγοντες, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά:

«Προκαλούμε την αστυνομία να βγάλει τις συνομιλίες των αστυνομικών όταν είδαν αυτόυς του 50 μπαχαλάκηδες. Έχει ξεκινήσει η λογική του παραλόγου, έρχομαστε σε άλλες εποχές. Ένα γήπεδο περικυκλώθηκε από την αστυνομία, κάνοντας αλόγιστη χρήση χημικών. Κατέβασαν όλη την αστυνομική δύναμη της Αττικής ακόμα και από το ΟΑΚΑ στο Ρέντη».

Ο νομικός εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού αναφέρθηκε, επίσης, στη φωτιά που ξέσπασε εντός του γηπέδου, καταγγέλλοντας πως αξιωματικός της αστυνομίας όταν ενημερώθηκε απάντησε:

«Δεν μας ενδιαφέρει να καείτε ζωντανοί»

Όσον αφορά τις μαζικές προσαγωγές και τη σύλληψη του δράστη, ανέφερε: «Δεν μας νοιάζει αν υπήρξε ο δράστης μέσα στους προσαχθέντες. Μας νοιάζει ότι συνέλαβαν ένα ολόκληρη γήπεδο. Είναι ψέμα ότι ο δράστης συνελήφθει γιατί ήταν μέσα στους προσαχθέντες. Έγιναν νέες συλλήψεις, η αστυνομία έκανε την δουλειά της και βρήκε τον δράστη. Η αστυνομία δεν βρήκε τον δράστη από το φιάσκο να συλλάβει 424 άτομα. Μια συγνώμη από τους αξιωματικούς της αστυνομίας δεν έχουμε ακούσει», ενώ μεταξύ άλλων ανέφερε πως:

«Μιλάμε για μια διάρκεια 30 ωρών, για μία απαγωγή, ομηρία, βασανιστήρια. Στην Πέτρου Ράλλη, ήμουν ο πρώτος που μπήκα και είδα τους προσαχθέντες. Ενας από τους αστυνομικούς, είδε ένα παιδάκι που καθόταν σε καρέκλα και τον χτύπησε στο κεφάλι, χωρίς λόγο και αιτία»/

Επίσης, τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει σε αγωγές και μηνύσεις, καλώντας όλους όσοι υπέστησαν βία από την αστυνομία να ακολουθήσουν.

Αναλυτικά, όσα είπε:

Τα επεισόδια τουλάχιστον 500 μέτρα μακριά από το γήπεδο μας, κατά τη διάρκεια του 2ου σετ, μια ομάδα 50 μπαχαλάκηδων, αυτοί οι γνωστοί άγνωστοι που επιτίθονται στους αστυνομικούς εκμεταλλευόμενη μαζικές συναθροίσεις και αθλητικές εκδηλώσεις. Αυτό το φαινόμενο της έξαρσης της βίας είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Πρόκειται για κακοποιά στοιχεία. Δηλαδή την ευθύνη δεν την έχει το κράτος, ούτε η Αστυνομία, την έχουν οι ομάδες. Αυτοί οι 50 μπαχαλάκηδες επιτέθηκαν σε διμοιρία 500 μέτρα μακριά από το γήπεδο, προξένησαν ότι προξένησαν και οι περισσότεροι από αυτούς εξ’ αυτών τράπηκαν σε φυγή.

Αν κάποιοι μπήκαν στο γήπεδο εμείς σαν ερασιτέχνης δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε.

Στο 2ο σετ, χωρίς να γίνεται τίποτα, η Αστυνομία έκανε αλόγιστη χρήση δακρυγόνων στο πάρκινγκ. Χωρίς να γίνεται το παραμικρό επεισόδιο. Έχουμε την μαρτυρία του διαιτητή ότι δεν μπορούσε να διακόψει τον αγώνα, καθώς τα επεισόδια δεν έγιναν στο περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου και δεν κινδύνεψαν αθλητές οι παράγοντες. Βέβαια στη συνέχεια κι ενώ η αστυνομία συνέχιζες να κάνει χρήση δακρυγόνων, αναγκάστηκε να διακόψει τον αγώνα.

Για ποιο λόγο η αστυνομία δεν σταμάτησε τους δράστες, δεν τους συλλάβανε όταν τράπηκαν σε φυγή και τους άφησαν να διαφύγουν και γιατί κάναν χρήση δακρυγόνων έξω από το γήπεδο.

Προκαλούμε την αστυνομία να βγάλει τις συνομιλίες των αστυνομικών όταν είδαν αυτούς του 50 μπαχαλάκηδες, αν κάνουν κάτι, αν λένε κάτι. Εφόσον έχει λήξει το επεισόδιο αυτό υπήρχε διμοιρία στο πάρκινγκ του γηπέδου να πει βγείτε στον δρόμο και περικυκλώστε αυτούς τους 50 μπαχαλάκηδες. Το κάνανε;

Θα αποδειχθεί μέσα από τους διαλόγους.

Από εκεί και πέρα, έχει ξεκινήσει η λογική του παραλόγου, καταλύεται κάθε έννοια της δημοκρατίας ερχόμαστε σε άλλες εποχές.

Ένα γήπεδο περικυκλώθηκε από την αστυνομία, κάνοντας αλόγιστη χρήση χημικών. Αποφασίζει η αστυνομία να το περικυκλώσει το γήπεδο συνεχίζοντας τη χρήση δακρυγόνων, κάλεσε ότι η αστυνομική δύναμη υπάρχει στην Αττική. Κατέβασαν δυνάμεις και από το ΟΑΚΑ που έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ χωρίς να έχει καταλάβει κανείς γιατί.

Έπειτα από 1-2 ώρες δόθηκε εντολή να φύγουν τα γυναικόπαιδα, χωρίς να καταλαβαίνουμε αυτό τον διαχωρισμό.

Είχε πιάσει μια εστία φωτιάς εντός του γηπέδου, αλλά δεν μπορούσε να πλησιάσει πυροσβεστική. Όταν το αναφέραμε σε αξιωματικό της αστυνομίας ότι έχει πιάσει φωτιά μας είπαν «δεν μας ενδιαφέρει να καείτε ζωντανοί».

Παρακολουθούμε μία προσπάθεια δημοσιογράφων που πρόσκεινται στην κυβέρνηση να κάνουν το άσπρο μαύρο και να συγκαλύψουν το φιάσκο.

Υπάρχει δήλωση του Κ. Μπαλάσκα ότι κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού έφυγαν από το γήπεδο με φόρμες της ομάδας, που πήραν από τα αποδυτήρια. Κάποιος πρέπει να τον πληροφορήσει ότι ή είναι αδαής, η δεν τον ενημέρωσαν σωστά και θα πρέπει να τα αποδείξει αυτά. Δεν είδαν να αναδεικνύουν την επίθεση στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ. Δεν άκουσα τίποτα, το βίωσα όμως.

Δεν μας νοιάζει αν υπήρξε ο δράστης μέσα στους προσαχθέντες. Μας νοιάζει ότι συνέλαβαν ένα ολόκληρη γήπεδο. Ψέμα ασύστολο ότι από την προσαγωγή συνελήφθη ο δράστης. Έμειναν ελεύθεροι όλοι εκτός από έναν Γεωργιανό. Μετά από δύο ημέρες έγιναν και άλλες προσαγωγές και από εκεί βρέθηκε ο δράστης.

Μην μας κουνάνε το χέρι ότι από αυτή την επιχείρηση, το φιάσκο, βρέθηκε ο δράστης.

Μία συγγνώμη από τους αξιωματικούς της Αστυνομίας δεν έχουμε ακούσει.

Μιλάμε για μια διάρκεια 30 ωρών, για μία απαγωγή, ομηρία, βασανιστήρια.

Στην Πέτρου Ράλλη, ήμουν ο πρώτος που μπήκα και είδα τους προσαχθέντες. Ένας από τους αστυνομικούς, είδε ένα παιδάκι που καθόταν σε καρέκλα και τον χτύπησε στο κεφάλι, χωρίς λόγο και αιτία.

Είμασταν 5 δικηγόροι που ξεσηκωθήκαμε, φωνάξαμε τους ανώτατους αξιωματικούς, ενημερώσαμε του δικηγορικό σύλλογο και πήρε την Εισαγγελία. Οι αξιωματικοί επιβεβαίωσαν το γεγονός, απομακρύνθηκε ο αστυνομικός και θεωρούμε ότι η εισαγγελία και η αστυνομία θα πράξει τα δέοντα από εδώ και πέρα.

Έχουμε καταγγελίες από προσαχθέντες ότι τους βαρέσανε και τους βασάνισαν ασύστολα όλο το βράδυ. Καλούμε τα παιδιά που συνελήφθησαν και τους πατεράδες τους να μας ενημερώσουν για τον βασανισμό που υπέστησαν από τους αστυνομικούς. Θα κάνουμε αγωγές και αναφορές για τον βασανισμό των αθώων ανθρώπων. Θα σας διαβάσω κάποια μηνύματα που ήρθαν. «25 ώρες χωρίς τουαλέτα, φαγητό τίποτα, χωρίς νερό, κλωτσίδια στα μούτρα και βιαιοπραγίες».

Γι’ αυτά έχουν ενημερωθεί οι δημοσιογράφοι, θα γίνει κάποια ΕΔΕ?

Μας έχουν ενημερώσει οι χορηγοί μας ότι θα μας σταματήσουν τις χορηγίες.

Αυτοί που προσήχθησαν δεν ήταν οι μπαχαλάκηδες, αυτοί είχαν φύγει, ήταν χορηγοί, μέλη ΔΣ, δημοσιογράφοι. 15 χρονών παιδία βρέθηκαν στο γήπεδο με τον πατέρα τους και μετά πήγαν στο τμήμα σαν σεσημασμένοι και θα είναι στιγματισμένοι για όλοι τους την ζωή.

Ακούσαμε ότι τα πολεμοφόδια τα είχαν κρύψει από την προηγούμενη ημέρα και έδωσαν χαρτζιλίκι στα μέλη του γηπέδου. Τα ψέματα πρέπει να τελειώσουν, όχι άλλα πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες του Ολυμπιακού.

Εμείς αυτούς τους μπαχαλάκηδες δεν τους θέλουμε στο γήπεδο μας. Θέλουμε τους υγιείς φιλάθλους και αυτοί θα φύγουν από το γήπεδο. Τους μπαχαλάκηδες δεν είναι δουλειά μας να τους πιάσουμε. Είναι η δουλειά του κράτους και της αστυνομίας. Αυτοί οι 50-100 εκμεταλλεύονται τις αθλητικές εκδηλώσεις και κάνουν επεισόδια.

Θα προβούμε σε αγωγές και σε μηνύσεις και καλούμε όλους όσους υπέστησαν βία από τους αστυνομικούς να έρθουν μαζί μας. Όταν ξαναγίνουν επεισόδια, η αστυνομία πως θα αντιδράσει. Θα συλλάβει 10.000 άτομα. Αν δεν το κάνουν θα ξεφτιλιστούν. Αν το κάνουν εμείς οι ίδιοι θα ζητήσουμε συγνώμη. Τους προκαλούμε στην επόμενη φορά, στα επεισόδια να κάνουν το ίδιο πράγμα. Να περικυκλώσουν ένα ολόκληρο γήπεδο και να τους προσαγάγουν όλους. Η αστυνομία της αθλητικής βίας, μπήκανε στην μέση των παιδιών και των ματατζήδων για να ηρεμήσουν την κατάσταση. Υπήρχαν αστυνομικοί που έκαναν καλά της δουλειά τους».

