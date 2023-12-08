Ναβάλνι: Καλεί τους Ρώσους να καταψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές των Πούτιν

Ο Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης σε αποικία στην περιοχή Βλαντίμιρ, κάλεσε τους Ρώσους να λάβουν μέρος στις προεδρικές εκλογές και να ψηφίσουν κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν σε αυτές. Το μήνυμα εμφανίστηκε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι όποιες εκλογές, ακόμη και οι πιο ψεύτικες, είναι μια περίοδος αμφιβολιών. Οι άνθρωποι σκέφτονται ποιος είναι στην εξουσία και γιατί βρίσκεται εκεί. Το κύριο καθήκον της ρωσικής αντιπολίτευσης, το καθήκον όλων των έντιμων πολιτών είναι να απαντήσουν σε αυτές τις αμφιβολίες με όλη τους τη δύναμη. Να μιλήσουν. Να εξηγήσουν ότι ο 71χρονος Πούτιν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 24 χρόνια, δεν πρέπει να παραμείνει για άλλα έξι χρόνια. Θα κάνει κακό στη Ρωσία. Πρέπει να φύγει», αναφέρεται στο ιστολόγιο του πολιτικού της αντιπολίτευσης.

Η ομάδα του Ναβάλνι ανακοίνωσε επίσης ότι σε ορισμένες ρωσικές πόλεις τοποθετήθηκαν γιγαντοαφίσες που έγραφαν «Ρωσία, Καλή Χρονιά», και έφεραν κωδικούς QR που παρέπεμπαν στον ιστότοπο της πρωτοβουλίας «Ρωσία χωρίς τον Πούτιν».

Η Διεύθυνση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Διαφήμισης της Μόσχας απαγόρευσε στους διανομείς υπαίθριας διαφήμισης να τοποθετούν διαφημιστικές πινακίδες με κωδικούς QR. Αυτό αναφέρει ο όμιλος μέσων ενημέρωσης RBC, που έχει στη διάθεσή του το σχετικό έγγραφο που εστάλη στις διαφημιστικές εταιρείες.

Το έγγραφο αναφέρει ότι ένας κωδικός QR οδηγεί σε διαδικτυακούς πόρους, οι οποίοι περιέχουν «διαφορετικό περιεχόμενο που μπορεί να αλλάξει με τη χρήση». Οι αρχές της Μόσχας φοβούνται ότι με αυτόν τον τρόπο οι κωδικοί QR μπορεί να περιέχουν πληροφορίες που παραβιάζουν το νόμο «Περί διαφήμισης».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Sota, οι γιγαντοαφίσες έχουν ήδη κατέβει στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Δημοσιεύει μάλιστα φωτογραφίες που δείχνουν συνεργεία να κατεβάζουν τις γιγαντοαφίσες. Η Ιρίνα Τσεπλίνσκαγια, εκπρόσωπος του φορέα εκμετάλλευσης υπαίθριας διαφήμισης Russ Outdoor, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο RTVI ότι αρχικά ο κωδικός στις αφίσες παρέπεμπε σε έναν πανρωσικό διαγωνισμό αφιερωμένο στο νέο έτος. «Στη συνέχεια ο κωδικός προφανώς αντικαταστάθηκε. Οι αφίσες έχουν κατέβει», σημείωσε η ίδια.

Ο διευθυντής της Μετώπου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (FBK) Ιβάν Ζντάνοφ δήλωσε ότι θα απαιτήσει αποζημίωση για τις κατεστραμμένες αφίσες.

Ο Λεονίντ Βολκόφ, ένας άλλος στενός συνεργάτης του Ναβάλνι, έγραψε στο Χ ότι «Η εκστρατεία μας είναι υπέρ της Ρωσίας και για την Ρωσία. Γι αυτό και την κάνουνε και στους δρόμους των ρωσικών πόλεων (δεν ήταν και τόσο εύκολο!).

Μαζί με τη διαφημιστική αυτή καμπάνια η ομάδα του Ναβάλνι έθεσε σε λειτουργία τον ιστότοπο «Ρωσία χωρίς τον Πούτιν», στον οποίο αναφέρονται οι δυνατοί τρόποι άσκησης πολιτικής κατά του Πούτιν. Οι συνεργάτες του Ναβάλνι αναφέρουν ότι «κάθε ενεργός πολίτης» στις επόμενες 100 ημέρες έως τις εκλογές πρέπει να βάλει στόχο να πείσει τουλάχιστον 10 άτομα «να ψηφίσουν κατά του Πούτιν».

Το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας του ρωσικού κοινοβουλίου όρισε χθες την ημερομηνία διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία για τις 17 Μαρτίου 2024.

