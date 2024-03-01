Υπό τους ήχους του "My Way" του Φρανκ Σινάτρα, το φέρετρο με την σορό του Αλεξέι Ναβάλνι ετάφη σήμερα στο κοιμητήριο Μπορισόφσκογε, στη Μόσχα, ενώ χιλιάδες κόσμου ακολούθησαν με τα πόδια την νεκρική πομπή από την εκκλησία της Εικόνας της Μητέρας του Θεού στην γειτονία Μαρίινο, όπου ζούσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης όσο ήταν ελεύθερος.

Κατά την ταφή ακούστηκε επίσης το soundtrack από την τελευταία σκηνή της ταινίας "Terminator 2", όπου ο Σβαρτσενέγκερ λέει την διάσημη ατάκα I'll be back ( «Θα επιστρέψω»).

Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, «ο Αλεξέι θεωρούσε το "Terminator 2" την καλύτερη ταινία στη γη».



Footage shows Alexei Navalny's coffin being buried to the soundtrack of the movie 'Terminator 2'



"Alexei considered it the best movie on earth, and the music from its final scene was played at his funeral."



This soundtrack is also notable in the iconic movie when Arnold… pic.twitter.com/EFyxe1d87Z — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024

Τα πλήθη είχαν συγκεντρωθεί στις πύλες του νεκροταφείου Μπορισόφσκογε και ζητούσαν να μπουν μέσα για να αποτίσουν φόρο τιμής, ενώ ισχυρότατες δυνάμεις ασφαλείας είχαν αναπτυχθεί από νωρίς το πρωί στην περιοχή.

Τελικά, λίγα λεπτά πριν κλείσει το νεκροταφείο, οι αρχές επέτρεψαν στους υποστηρικτές του να μπουν και να αποχαιρετίσουν τον ηγέτη της αντιπολίτευσης.

In south #Moscow, #Russia, people who turned up to attend the funeral of opposition politician Alexey @Navalny are walking from the church in Maryino (where the church service was held) to the Borisovskoye cemetery in Brateyevo:



pic.twitter.com/ar3o4CXZgw — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) March 1, 2024

Κατά την νεκρώσιμη ακολουθία στην εκκλησία η σορός του Ναβάλνι εκτέθηκε με ανοιχτό το φέρετρο για τους συγγενείς του.

Footage from the "Soothe My Sorrows" temple, where Alexei Navalny's funeral was held pic.twitter.com/4X5faA9Siy — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024

Η μητέρα του, Λιουντμίλα, και ο πατέρας του, Ανατόλι, κάθονταν δίπλα στο φέρετρο, κρατώντας κεριά, καθώς ο ιερέας έψαλλε την εξόδιο ακολουθία.

⚡️ Alexei Navalny's body at the funeral service in the church pic.twitter.com/Y3RkbCE1vy — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024

Χιλιάδες Ρώσοι πολίτες είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί - και παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας - γύρω και έξω από τη εκκλησία για να αποχαιρετήσουν τον Ναβάλνι, με δάκρυα στα μάτια, πετώντας λουλούδια και φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του και συνθήματα όπως «όχι στον πόλεμο» και «δεν θα ξεχάσουμε τον θάνατό σου».

Navalny's memorial service has ended. His body has been transported to the Borisovskoye cemetery, where he will be buried at 4 p.m. local time.



Supporters are seen heading toward the cemetery, holding red flowers and chanting "Navalny."



Video: https://t.co/pYKDQVGz9t pic.twitter.com/pqHPEDwtxC — The Moscow Times (@MoscowTimes) March 1, 2024

In south #Moscow, #Russia, people attending the funeral procession of opposition politician Alexey @Navalny are again chanting “No to the war!”:



pic.twitter.com/4pW1GgK8Zj — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) March 1, 2024

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε προειδοποιήσει λίγο νωρίτερα ότι οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες συγκεντρώσεις σε υποστήριξη του Ρώσου αντιφρονούντα θα συνιστούν παραβίαση του νόμου, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει "τίποτε να πει" στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Μεταξύ αυτών που περίμεναν στην ουρά για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον εκλιπόντα ήταν οι πρεσβευτές της Γαλλίας, της Γερμανίας και των ΗΠΑ, όπως και τρία στελέχη της αντιπολίτευσης που παραμένουν ελεύθερα: ο Γεβγκένι Ρόιζμαν, ο Μπόρις Ναντέζντιν και η Εκατερίνα Ντούντσοβα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.