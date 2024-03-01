Λογαριασμός
Με «My Way» και «Terminator 2» έθαψαν τον Ναβάλνι – Χιλιάδες κόσμου αποχαιρέτησαν τον εμβληματικό ηγέτη της αντιπολίτευσης (βίντεο)

Λίγα λεπτά πριν κλείσει το νεκροταφείο, οι αρχές επέτρεψαν στους υποστηρικτές του να μπουν και να αποχαιρετίσουν τον ηγέτη της αντιπολίτευσης

navalni

Υπό τους ήχους του "My Way" του Φρανκ Σινάτρα, το φέρετρο με την σορό του Αλεξέι Ναβάλνι ετάφη σήμερα στο κοιμητήριο Μπορισόφσκογε, στη Μόσχα, ενώ χιλιάδες κόσμου ακολούθησαν με τα πόδια την νεκρική πομπή από την εκκλησία της Εικόνας της Μητέρας του Θεού στην γειτονία Μαρίινο, όπου ζούσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης όσο ήταν ελεύθερος. 

Κατά την ταφή ακούστηκε επίσης το soundtrack από την τελευταία σκηνή της ταινίας "Terminator 2", όπου ο Σβαρτσενέγκερ λέει την διάσημη ατάκα I'll be back ( «Θα επιστρέψω»). 

Σύμφωνα με τους συνεργάτες του,  «ο Αλεξέι θεωρούσε το "Terminator 2" την καλύτερη ταινία στη γη».   
 

Τα πλήθη είχαν συγκεντρωθεί στις πύλες του νεκροταφείου Μπορισόφσκογε και ζητούσαν να μπουν μέσα για να αποτίσουν φόρο τιμής, ενώ ισχυρότατες δυνάμεις ασφαλείας είχαν αναπτυχθεί από νωρίς το πρωί στην περιοχή. 

Τελικά, λίγα λεπτά πριν κλείσει το νεκροταφείο, οι αρχές επέτρεψαν στους υποστηρικτές του να μπουν και να αποχαιρετίσουν τον ηγέτη της αντιπολίτευσης. 

Κατά την νεκρώσιμη ακολουθία στην εκκλησία η σορός του Ναβάλνι εκτέθηκε με ανοιχτό το φέρετρο για τους συγγενείς του.

Η μητέρα του, Λιουντμίλα, και ο πατέρας του, Ανατόλι, κάθονταν δίπλα στο φέρετρο, κρατώντας κεριά, καθώς ο ιερέας έψαλλε την εξόδιο ακολουθία.

Χιλιάδες Ρώσοι πολίτες είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί - και παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας - γύρω και έξω από τη εκκλησία για να αποχαιρετήσουν τον Ναβάλνι, με δάκρυα στα μάτια, πετώντας λουλούδια και φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του και συνθήματα όπως «όχι στον πόλεμο» και «δεν θα ξεχάσουμε τον θάνατό σου».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε προειδοποιήσει λίγο νωρίτερα ότι οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες συγκεντρώσεις σε υποστήριξη του Ρώσου αντιφρονούντα θα συνιστούν παραβίαση του νόμου, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει "τίποτε να πει" στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Μεταξύ αυτών που περίμεναν στην ουρά για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον εκλιπόντα ήταν οι πρεσβευτές της Γαλλίας, της Γερμανίας και των ΗΠΑ, όπως και τρία στελέχη της αντιπολίτευσης που παραμένουν ελεύθερα: ο Γεβγκένι Ρόιζμαν, ο Μπόρις Ναντέζντιν και η Εκατερίνα Ντούντσοβα.

