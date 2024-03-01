Ο ΟΗΕ κρούει των κώδωνα του κινδύνου: Σχεδόν αναπόφευκτος ο λιμός στη Γάζα αν δεν αλλάξει τίποτα

Ο λιμός στην Λωρίδα της Γάζας «είναι σχεδόν αναπόφευκτος, αν δεν αλλάξει τίποτε», προειδοποιεί για μία ακόμη φορά ο ΟΗΕ, την ώρα που τα επίσημα στοιχεία κάνουν λόγο για τον θάνατο τουλάχιστον 10 παιδιών από την πείνα.

Ο ΟΗΕ και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν θέσει συγκεκριμένα κριτήρια για να ορίσουν την κατάσταση λιμού. Κατάσταση λιμού δεν έχει ακόμη κηρυχθεί στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου οι συνθήκες που επικρατούν είναι καταστροφικές.

Αλλά, «από την στιγμή που κηρύσσεται κατάσταση λιμού, είναι πάρα πολύ αργά για τους ανθρώπους», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), του ΟΗΕ Γενς Λέρκε.

Στην Σομαλία το 2011, όταν κηρύχθηκε επισήμως σε κατάσταση λιμού, το ήμισυ του συνολικού αριθμού των θυμάτων της καταστροφής είχε ήδη πεθάνει από πείνα.

«Δεν θέλουμε να φθάσουμε στην κατάσταση αυτή και τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν», δήλωσε ο Γενς Λέρκε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.

Ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Κρίστιαν Λίντμάιερ δήλωσε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των αρχών της Χαμάς, δέκα παιδιά έχουν καταγραφεί επίσημα ότι πέθαναν από τον υποσιτισμό. Είναι βέβαιο ότι ο αριθμός δεν απεικονίζει την πραγματικότητα.

Οι θάνατοι αυτοί είναι πρόδρομες ενδείξεις «πολύ ανησυχητικές, διότι η επισιτιστική ασφάλεια πριν από τον πόλεμο στην Γάζα δεν ήταν πολύ κακή», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Οι άνθρωποι είχαν τροφή, είχαν την ικανότητα να παράγουν τα τρόφιμά τους και η παραγωγή προϊόντων διατροφής στην ίδια την Γάζα είναι σχεδόν αδύνατη...Η αλιεία ήταν σημαντική πηγή διατροφής, εισοδημάτων, για να μπορεί κανείς να βάλει κάτι στο τραπέζι, που έχει διακοπεί τελείως».

«Οι ίδιες οι βάσεις της καθημερινής διαβίωσης των ανθρώπων έχουν καταστραφεί», είπε ο εκπρόσωπος.

Αναφερόμενος στον θάνατο χθες κατά την διάρκεια της μεταφοράς και διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στην πόλη της Γάζας περισσότερων των εκατό Παλαιστινίων , οι οποίοι το πιθανότερο είναι ότι έπεσαν θύματα συνδυασμού ισραηλινών πυρών και τεράστιου ποδοπατήματος, ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναρωτήθηκε σε τι σημείο πεινούν οι άνθρωποι ώστε να αναλαμβάνουν τέτοιου είδους ρίσκα.

«Το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι έχουν τόση ανάγκη τροφίμων, πόσιμου νερού και κάθε είδους προμήθειας, που ρισκάρουν την ζωή του για να βρουν τρόφιμα, προμήθειες για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους, για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». «Είναι πραγματικό δράμα, πραγματική καταστροφή».

