Η κηδεία και η αποχαιρετιστήρια τελετή για τον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 1η Μαρτίου στη Μόσχα, ανέφερε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, Κίρα Γιαρμίς.
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στο νεκροταφείο Μπορισόφσκογε έπειτα από αποχαιρετιστήρια τελετή σε εκκλησία στην περιοχή Μαρίινο, ανέφερε.
Ο σφοδρός επικριτής του Κρεμλίνου πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου στη φυλακή.
