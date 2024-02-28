Η κηδεία και η αποχαιρετιστήρια τελετή για τον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 1η Μαρτίου στη Μόσχα, ανέφερε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, Κίρα Γιαρμίς.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στο νεκροταφείο Μπορισόφσκογε έπειτα από αποχαιρετιστήρια τελετή σε εκκλησία στην περιοχή Μαρίινο, ανέφερε.

Ο σφοδρός επικριτής του Κρεμλίνου πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου στη φυλακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.