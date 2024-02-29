Κυνηγούν και μετά θάνατον τον Αλεξέι Ναβάλνι. Οι συνεργάτες του εκλιπόντος Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν σήμερα ότι οι προσπάθειες να μισθώσουν μια νεκροφόρα για να μεταφέρει τη σορό για την κηδεία του στη Μόσχα που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, εμποδίστηκαν από άγνωστα άτομα.

Η Κίρα Γιάρμις, η εκπρόσωπος Τύπου του Ναβάλνι, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι άγνωστοι απείλησαν τηλεφωνικά τα γραφεία κηδειών που διαθέτουν νεκροφόρες με αποτέλεσμα να μη δεχθεί κανένα γραφείο να μεταφέρει τη σορό.

«Στην αρχή δεν μας επέτρεψαν να νοικιάσουμε μια αίθουσα τελετών για τον αποχαιρετισμό του Αλεξέι. Τώρα που πρέπει να γίνει απλά η νεκρώσιμος ακολουθία στην εκκλησία, τα γραφεία κηδειών μας λένε ότι ούτε μία νεκροφόρα δεν δέχεται να μεταφέρει εκεί τη σορό του», έγραψε η Γιάρμις στο Χ.

Ο Ιβάν Ζντάνοφ, ένας άλλος στενός συνεργάτης, δήλωσε ότι η ομάδα του Ναβάλνι θα τα καταφέρει και θα βρει μια λύση ούτως ή άλλως.

Сначала нам не дали снять похоронный зал для прощания с Алексеем. Теперь, когда должно состоятся просто отпевание в церкви, ритуальные агенты сообщают нам, что ни один катафалк не соглашается везти туда тело. Всем бригадам звонят неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея… — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 29, 2024

Ο Ναβάλνι ο οποίος πέθανε σε ηλικία 47 ετών στις 16 Φεβρουαρίου σε μια αποικία κρατουμένων στην Αρκτική, πρόκειται να ταφεί στην ρωσική πρωτεύουσα αύριο, Παρασκευή, μετά την νεκρώσιμο ακολουθία που θα πραγματοποιηθεί σε εκκλησία σε νοτιοανατολική συνοικία στην οποία διέμενε η οικογένειά του.

Οι συνεργάτες του επικριτή του Κρεμλίνου, οι οποίοι υποσχέθηκαν να μεταδώσουν ζωντανά μέσω διαδικτύου την τελετή της ταφής, επέκριναν τις αρχές επειδή δεν έδωσαν άδεια να διατεθεί χώρος για να εκτεθεί η σορός του σε προσκύνημα.

Το Κρεμλίνο είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με τέτοιου είδους σχέδια.

Σήμερα οι σύμμαχοι του Ναβάλνι κάλεσαν όσους θέλουν αλλά δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την κηδεία του, να πάνε σε περίοπτα σημεία στις δικές τους πόλεις για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του την Παρασκευή το βράδυ στις 7 μ.μ. τοπική ώρα.

Κρίνοντας από προηγούμενες συγκεντρώσεις υποστηρικτών του Ναβάλνι - τους οποίους οι ρωσικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει εξτρεμιστές που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ - είναι πιθανό να υπάρξει ισχυρή αστυνομική παρουσία και οι αρχές θα διαλύσουν οτιδήποτε θεωρούν ότι μοιάζει με πολιτική διαδήλωση σύμφωνα με τους νόμους περί διαμαρτυρίας.

Η σύζυγος του Ναβάλνι, Γιούλια, δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρη αν η ίδια η κηδεία θα διεξαχθεί ειρηνικά ή αν η αστυνομία θα συλλάβει τους παρευρισκόμενους.

Οι σύμμαχοι του Ναβάλνι κατηγόρησαν τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι έβαλε να τον δολοφονήσουν επειδή ο Ρώσος ηγέτης φέρεται να μην μπορούσε να ανεχτεί τη σκέψη ότι ο Ναβάλνι θα μπορούσε να απελευθερωθεί σε μια πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων.

Δεν έχουν παρουσιάσει αποδείξεις για να στηρίξουν αυτή την κατηγορία, αλλά έχουν υποσχεθεί να περιγράψουν πώς δολοφονήθηκε και από ποιον.

Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί την κρατική εμπλοκή στο θάνατό του και ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε καμία συμφωνία για την απελευθέρωση του Ναβάλνι. Το πιστοποιητικό θανάτου του - σύμφωνα με τους συμμάχους του - ανέφερε ότι «πέθανε από φυσικά αίτια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

