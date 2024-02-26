Δέκα μέρες μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι μέσα στις φυλακές της Σιβηρίας άπου κρατούνταν – και μόλις μία ημέρα πριν απελευθερωθεί, στο πλαίσο συμφωνίας ανταλαγής κρατουμένων – η σορός του παραμένει άταφη.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις, το Σάββατο η σορός του Ναβάλνι παραδόθηκε στην μητέρα του, η οποία ωστόσο δεν συμφώνησε για μία «μυστική» ταφή, όπως θέλουν οι ρωσικές αρχές.

Έκτοτε, δεν υπάρχει καμμία ενημέρωση.

«Οι διευθετήσεις για την κηδεία του δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη» έγραψε στο Χ η Γιάρμις.

Σύμφωνα πάντως με την ίδια, οι συνεργάτες του αποθανόντος ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης αναζητούν έναν χώρο όπου οι υποστηρικτές του να μπορούν να τον αποχαιρετίσουν δημόσια.

Η ιδέα είναι να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, ξεχωριστά από την κηδεία, μέχρι το τέλος της εργάσιμης εβδομάδας, στη Μόσχα.

Μάλιστα, η Γιάρμις ζητά από όποιον έχει κάποια κατάλληλη αίθουσα και θέλει να την διαθέσει, να επικοινωνήσει μαζί της, δημοσιεύοντας ένα τηλέφωνο.

Мы ищем зал для публичного прощания с Алексеем. Время: конец этой рабочей недели. Если у вас есть подходящее помещение, свяжитесь с нами, пожалуйста



contact@navalny.com

+79197609824 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 26, 2024

Η μητέρα του Ναβάλνι παρέλαβε την σορό του γιού της αφού πρωτα υπέγραψε ένα πιστοποιητικό θανάτου που έλεγε ότι ο πέθανε από «φυσικά αίτια». Στη συνέχεια της δόθηκε προθεσμία τριών ωρών για να συμφωνήσει σε μια «μυστική» κηδεία για τον γιο της, αλλιώς οι ρωσικές αρχές θα έπαιρναν πίσω τη σορό και θα την έθαβαν μέσα στις φυλακές.

Η Λουντίλμα ωστόσο αρνήθηκε να διαπραγματευτεί για τον τρόπο ταφής και εξακολουθεί να έχει τη σορό του γιού της αν και έχει λήξει το τελεσίγραφο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα.

Η Μόσχα φοβάται ότι μία ανοιχτή κηδεία του Ναβάλνι, ενδεχομένως να μετατραπεί σε διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά του Πούτιν.

Άλλωστε ο ίδιος ο Ναβάλνι, στο τελευταίο δημόσιο κάλεσμα του μέσα από τη φυλακή, είχε ζητήσει από τους Ρώσους να βγουν στους δρόμους εναντίον του καθεστώτος, την ημέρα των εθνικών εκλογών στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

