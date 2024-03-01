Τρεις νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στη Συρία

Τρεις άνθρωποι ανάμεσά τους ένας Ιρανός σύμβουλος σκοτώθηκαν από αεροπορικό πλήγμα που φέρεται να εξαπέλυσε το Ισραήλ και είχε στόχο για πρώτη φορά την Μπάνιας, μια πόλη στη συριακή πλευρά, ανέφερε σήμερα μια τοπική μη κυβερνητική οργάνωση.

«Τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν την αυγή σήμερα, αποτέλεσμα ενός ισραηλινού, προφανώς, αεροπορικού πλήγματος, σε 'έπαυλη' στην Μπάνιας που φιλοξενούσε οργάνωση που συνδέεται με το Ιράν», ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, που εδρεύει στη Βρετανία και διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη χώρα, το πλήγμα είχε στόχο το εσωτερικό της πόλης Μπάνιας, για πρώτη φορά, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους έναν Ιρανό σύμβουλο στην έπαυλη η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η Τεχεράνη στέλνει στρατιωτικούς τους οποίους παρουσιάζει ως συμβούλους σε υποστήριξη του συριακού στρατού από το 2011.

Το Ισραήλ ενέτεινε τα πλήγματά στη Συρία αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023 ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς. Τα πλήγματα αυτά θέτουν κυρίως στο στόχαστρο οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν, όπως το ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, σύμμαχο της Χαμάς.

Την Τετάρτη, το Παρατηρητήριο δήλωσε πως ένας μαχητής της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε από πλήγμα ισραηλινού drone κοντά στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου, όπου το σιιτικό κίνημα έχει ισχυρή ανάπτυξη, σε υποστήριξη του συριακού καθεστώτος.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την Τετάρτη και χθες, Πέμπτη, πλήγματα εναντίον στόχων κοντά στη Δαμασκό. Το Παρατηρητήριο είχε αναφέρει πως θέσεις φιλοϊρανικών ομάδων περιλαμβανομένης της Χεζμπολάχ είχαν τεθεί στο στόχαστρο και είχε κάνει λόγο για θάνατο δύο μαχητών.

Από τα τέλη Δεκεμβρίου, τουλάχιστον άλλα τρία πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο ιρανικές θέσεις στη Συρία, σε ένα τεταμένο πλαίσιο στην περιοχή. Στα τέλη Ιανουαρίου, οκτώ άνθρωποι περιλαμβανομένων φιλοϊρανών μαχητών σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα νότια της Δαμασκού, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη Συρία από την έναρξη, το 2011, του εμφυλίου πολέμου στη γείτονα χώρα.

Σπάνια το Ισραήλ σχολιάζει τα πλήγματά του αλλά δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν, τον ορκισμένο εχθρό του, να εγκατασταθεί στα σύνορά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.