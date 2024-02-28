Οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν σήμερα να επιβληθούν κυρώσεις στους εισαγγελείς, τα δικαστήρια και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους της Ρωσίας για τον θάνατο νωρίτερα αυτόν τον μήνα του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, όπως προκύπτει από επιστολή που έχει στην διάθεσή του το πρακτορείο Reuters.

Η επιστολή, που εστάλη στον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ, υπογράφηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Πολωνίας, της Σουηδίας και της Ρουμανίας.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επιστολή υποστηρίζεται επίσης από την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και τη Δανία, με αποτέλεσμα η συνολική υποστήριξη να ανέρχεται σε 12 χώρες.

«Ο θάνατος του Αλεξέι Ναβάλνι είναι μια ακόμη ένδειξη της επιταχυνόμενης και συστηματικής καταστολής στη Ρωσία. Αυτό απαιτεί συλλογική δράση», αναφέρει η επιστολή των υπουργών Εξωτερικών.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα ισχυρό ενδεχόμενο για ένα ξεχωριστό καθεστώς κυρώσεων ειδικά για τη Ρωσία, σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση της κατάστασης στη χώρα», αναφέρεται στην επιστολή.

«Το νέο καθεστώς θα παρέχει μια σταθερή νομική βάση για την καταγραφή ατόμων από τον κατασταλτικό κρατικό μηχανισμό της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων όσων εμπλέκονται σε αποφάσεις με πολιτικά κίνητρα κατά μελών της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και την επακόλουθη κράτησή τους, όπως οι αρμόδιοι εντός της δικαστικής αλυσίδας (εισαγγελείς, δικαστήρια σωφρονιστικά καταστήματα)», αναφέρεται στην επιστολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

