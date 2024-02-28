Λογαριασμός
Πέθανε γνωστή ηθοποιός που έπαιξε στο «Sex and the City» και στο «Law and Order»

Πρωταγωνίστησε επίσης σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές.

Λίντα Γκράβατ: Πέθανε γνωστή ηθοποιός του «Sex and the City» και «Law and Order»

Η πληθωρική καλλιτέχνης, ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου Λίντα Γκράβατ πέθανε σε ηλικία 77 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της την Τετάρτη.

Η ηθοποιός ήταν περισσότερο γνωστή για τους ρόλους της στο Broadway σε παραγωγές όπως The Old Settler, Crowns, Intimate Apparel, Miss Witherspoon, The Little Foxes και The House That Will Not Stand.

Πρωταγωνίστησε επίσης σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές.

Είχε μάλιστα κάνει ένα χαρακτηριστικό γκεστ ρόλο στο Sex And The City στο πλευρό της Sarah Jessica Parker  αλλά και στο Law & Order: Special Victims Unit όπου ενσάρκωσε την δικαστή Tamara Kingston μαζί με τη Mariska Hargitay.

Η ηθοποιός συμμετείχε πρόσφατα στη σειρά East New York.

