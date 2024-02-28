Ο Μιτς Μακόνελ, ο μακροβιότερος ηγέτης της Γερουσίας στην ιστορία, που διατήρησε την εξουσία του ενόψει των δραματικών κλυδωνισμών στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για σχεδόν δύο δεκαετίες, θα παραιτηθεί από τη θέση του τον Νοέμβριο.

Ο Μακόνελ, ο οποίος έκλεισε τα 82 την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε την απόφασή του την Τετάρτη στη Γερουσία.

«Ένα από τα πιο υποτιμημένα ταλέντα της ζωής είναι να ξέρεις πότε είναι ώρα να προχωρήσεις στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής», είπε. «Λοιπόν, στέκομαι μπροστά σας σήμερα... για να πω ότι αυτή θα είναι η τελευταία μου θητεία ως Ρεπουμπλικανός ηγέτης της Γερουσίας».

Η απόφασή του σηματοδοτεί την ισχυρή ιδεολογική μετάβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, από τον παραδοσιακό συντηρητισμό του Ρόναλντ Ρέιγκαν και τις ισχυρές διεθνείς συμμαχίες, στον ένθερμο απομονωτισμό και λαϊκισμό του τέως προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζει το AP.

Οι συνεργάτες του επέμειναν ότι η ανακοίνωση δεν είχε σχέση με την υγεία του. Ο γερουσιαστής από το Κεντάκι είχε υποστεί διάσειση από πτώση πέρυσι, ενώ σε δύο περιπτώσεις «πάγωσε» για λίγο όταν έκανε δηλώσεις.



Ο γερουσιαστής δεχόταν εντεινόμενη πίεση από την εχθρική πτέρυγα του κόμματός του που έχει ευθυγραμμιστεί με τον Τραμπ. Οι δυο τους έχουν αποξενωθεί από τον Δεκέμβριο του 2020, όταν ο Μακόνελ αρνήθηκε να υποστηρίξει το ψέμα του Τραμπ ότι η εκλογή του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν ως προέδρου ήταν προϊόν απάτης.



Σημείωσε ότι όταν έφτασε στη Γερουσία, «χαιρόμουν αν κάποιος θυμόταν το όνομά μου». Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 1984, όταν ο Ρέιγκαν επισκεπτόταν το Κεντάκι τον αποκάλεσε «Μιτς Ο’ Ντόνελ».

