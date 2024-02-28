Ουκρανία: Τουλάχιστον τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν σήμερα περιοχές της περιφέρειας Χαρκόβου, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων αμάχων – συμπεριλαμβανομένων ενός 6χρονου κοριτσιού και ενός ιερέα – και τον τραυματισμό πέντε άλλων, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας και τοπικών αξιωματούχων.

Ο 58χρονος ιερέας βρήκε τον θάνατο μέσα σε εκκλησία που ισοπεδώθηκε στην πόλη Κουπιάνσκ, ανέφερε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ. Ένας 39χρονος σκοτώθηκε επίσης σε καφετέρια που βρίσκεται λίγο μακρύτερα.

Τουλάχιστον 12 κατοικίες καταστράφηκαν από βόμβες 500 κιλών (FAB-500) που έριξαν οι ρωσικές δυνάμεις στην πόλη Κουπιάνσκ, η οποία απέχει γύρω στα 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα, συμπλήρωσε ο Σινεχούμποφ.

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι ένα 6χρονο κορίτσι και ο 48χρονος παππούς του σκοτώθηκαν στην κοινότητα Βέλικι Μπουρλούκ, κοντά στο Κουπιάνσκ.

Πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η οποία έχει εισέλθει ήδη στον τρίτο χρόνο της, η πόλη Κουπιάνσκ αποτελούσε σιδηροδρομικό κόμβο με πληθυσμό περίπου 30.000 κατοίκων. Καταλήφθηκε πρόσκαιρα από τα ρωσικά στρατεύματα κατά τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής, αλλά απελευθερώθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις το φθινόπωρο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

