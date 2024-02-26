Ρωσία: Επιμένει υπέρ της απόφασής του ο διευθυντής της εφημερίδας που κυκλοφόρησε με τη φωτογραφία του Ναβάλνι και κατασχέθηκε

Ο διευθυντής της εβδομαδιαίας εφημερίδας της Μόσχας Sobesednik (συνομιλητής) δήλωσε ότι υπερασπίζεται την απόφαση του να αφιερώσει την πρώτη σελίδα της εφημερίδας στον θάνατο του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, παρότι τα περισσότερα φύλλα της κατασχέθηκαν.

Η Sobesednik δημοσίευσε ένα δισέλιδο αφιέρωμα στον Ναβάλνι στις 20 Φεβρουαρίου, τέσσερις μέρες μετά τον θάνατο του, το οποίο συμπεριλάμβανε μια εκτενή νεκρολογία ενώ κάλυπτε τις αυθόρμητες αγρυπνίες στην μνήμη του που έγιναν σε όλη την Μόσχα.

Η εφημερίδα κυκλοφόρησε με μια φωτογραφία στην πρώτη της σελίδα που έδειχνε τον Ναβάλνι χαμογελαστό με την ακόλουθη λεζάντα: «… αλλά υπάρχει ελπίδα».

Ήταν μια εντυπωσιακή αντίθεση με τα περισσότερα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία είτε αγνόησαν είτε έκαναν μια σύντομη αναφορά στον ξαφνικό θάνατο του Ναβάλνι στην αποικία κρατουμένων στην Αρκτική.

Σε συνέντευξη του στο πρακτορείο Reuters, o εκδότης της Sobesednik Όλεγκ Ρολντούγκιν, δήλωσε ότι ήταν σωστή η απόφαση της εφημερίδας να δημοσιεύσει την φωτογραφία τον Ναβάλνι στην πρώτη σελίδα, δεδομένης της φήμης του πολιτικού της αντιπολίτευσης

«Υπήρξε μια έκτακτη είδηση,, ένας άνθρωπος που ήταν πολύ γνωστός και είχε αρκετή επιρροή πέθανε» δήλωσε ο Ρολντούγκιν στα γραφεία της εφημερίδας στην Μόσχα. «Στο μεταξύ εμείς κάναμε κανονικά την δουλειά μας, όπως έπρεπε να την κάνουν οι συνάδελφοι μας».

Σε σύντομο διάστημα αφότου η εφημερίδα έφθασε στα σημεία πώλησης, όλα τα φύλλα της κατασχέθηκαν, «χωρίς καμία αιτιολόγηση», δήλωσε ο Ρολντούγκιν ο οποίος διευθύνει την εφημερίδα από το 2021. Ο Ρολντούγκιν δεν έδωσε στοιχεία για την οικονομική ζημιά που υπέστη η εφημερίδα, αλλά είπε ότι έχει μια κυκλοφορία που φθάνει περίπου τα 154.000 φύλλα.

Η εφημερίδα Sobesednik που ιδρύθηκε στην πρωτεύουσα της Ρωσίας το 1984, επικεντρώνεται στην κάλυψη κοινωνικών και πολιτικών θεμάτων με φιλελεύθερη κατεύθυνση και έχει δημοσιεύσει στο παρελθόν αρκετές συνεντεύξεις με τον Ναβάλνι. Η ρωσική υπηρεσία παρακολούθησης του διαδικτύου μπλόκαρε την ιστοσελίδα της μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά η εφημερίδα προσπάθησε να δημιουργήσει νέες ιστοσελίδες στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση οι αναγνώστες εντός της Ρωσίας.

«Παραμένουμε ουσιαστικά η τελευταία έντυπη εφημερίδα στην Ρωσία που κάνει δημοσιογραφία και όχι πολιτική» είπε ο Ρολντούγκιν.

Αυτή τη στιγμή, λέει ο Ρολντούγκιν, δεν υπάρχουν προβλήματα με την διανομή, αλλά η εφημερίδα είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει περαιτέρω καταστολή και η διαφήμιση παραμένει δύσκολη χωρίς λειτουργική ιστοσελίδα στην Ρωσία.

Μεταξύ των αναγνωστών ωστόσο, η εφημερίδα είπε είναι πιο δημοφιλής από ποτέ. Όταν η είδηση για την κατάσχεση του τιράζ της της άρχισε να κυκλοφορεί στην Μόσχα, ο Ρολντούγκιν είπε ότι άρχισε να δέχεται «πολλά» τηλεφωνήματα μέσω των οποίων ζητούσαν περισσότερα φύλλα.

Είπε ότι δεν πιστεύει ότι αυτός ήταν ο σκοπός των αρχών. «Όλοι παρατήρησαν αμέσως, τόσο το εξώφυλλο όσο και το κείμενο».

Πηγή: skai.gr

