Μεξικό: Δυο υποψήφιοι δήμαρχοι δολοφονήθηκαν μέσα σε μια μέρα

Στη μικρή πόλη Μαραβατίο του κεντρικού Μεξικού, δυο υποψήφιοι για το αξίωμα του δημάρχου δολοφονήθηκαν μέσα σε μια μέρα.

Χθες Τρίτη το αντιπολιτευόμενο Κόμμα Εθνικής Δράσης (PAN, δεξιά) απαίτησε οι αρχές να διενεργήσουν διεξοδική έρευνα για τις δολοφονίες και να προσαγάγουν τους δράστες στη δικαιοσύνη.

Ο Αρμάντο Πέρες (PAN) και ο Μιγκέλ Άνχελ Σαβάλα του κυβερνώντος Κινήματος για την Εθνική Αναγέννηση (MORENA, κεντροαριστερά) δολοφονήθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους τη Δευτέρα, σύμφωνα με την πολιτειακή γενική εισαγγελία της Μιτσοακάν.

Τα κίνητρα δεν είναι σαφή σε αυτό το στάδιο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, πάνω από δέκα υποψήφιοι έχουν δολοφονηθεί ήδη προτού αρχίσει η προεκλογική εκστρατεία ενόψει της 2ης Ιουνίου, όταν θα διεξαχθούν τοπικές, περιφερειακές, βουλευτικές και προεδρικές εκλογές.

Τα περισσότερα θύματα ήταν υποψήφιοι σε τοπικές εκλογές.

Τυπικά, η προεκλογική εκστρατεία ξεκινά μεθαύριο Παρασκευή 1η Μαρτίου, όμως στην πράξη οι υποψήφιοι διεξάγουν αγώνα εδώ και μήνες.

Θεωρείται ήδη βέβαιο πως, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, τον Ιούνιο θα εκλεγεί γυναίκα στο κορυφαίο αξίωμα της δεύτερης οικονομίας της Λατινικής Αμερικής, που είναι βασικά προσανατολισμένη στις ΗΠΑ.

Η πρώην δήμαρχος της μεξικανικής πρωτεύουσας και υποψήφια της συμπολίτευσης για την προεδρία, η Κλαούδια Σέινμπαουμ, θεωρείται η επικρατέστερη υποψήφια, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις. Βασική αντίπαλός της είναι η συντηρητική γερουσιάστρια Σότσιλ Γκάλβες, υποψήφια αντιπολιτευόμενου τρικομματικού συνασπισμού στο φάσμα από την κεντροαριστερά ως την κεντροδεξιά.

Η κυρία Σέινμπαουμ, 61 ετών, υποστηρίζεται σθεναρά από τον απερχόμενο πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, η δημοτικότητα του οποίου είναι εξαιρετικά υψηλή.

Η νομοθεσία στο Μεξικό ορίζει πως η προεδρία έχει εξαετή διάρκεια και το αξίωμα ασκείται μόνο για μια θητεία.

