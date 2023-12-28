ΝΑΤΟ: Η Βρετανία αναλαμβάνει την ηγεσία της δύναμης ταχείας αντίδρασης VJTF

Η Βρετανία θα αναλάβει το 2024 την ηγεσία της δύναμης ταχείας αντίδρασης VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) του ΝΑΤΟ, θέτοντας σε επιφυλακή χιλιάδες στρατιώτες.

Η εν λόγω δύναμη συγκροτήθηκε μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 και ηγετικό ρόλο αναλαμβάνουν εκ περιτροπής κάθε χρόνο οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Η Βρετανία θα πάρει τα ηνία της διοίκησης από τη Γερμανία την 1η Ιανουαρίου, αναλαμβάνοντας ξανά επικεφαλής της VJTF μετά το 2017.

Η αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση της δύναμης VJTF του ΝΑΤΟ σημειώνεται καθώς η Ουκρανία εξακολουθεί να μάχεται εναντίον των ρώσων εισβολέων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στη συμπλήρωση δύο ετών από την έναρξή του και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσο ακόμα μπορεί να διαρκέσει, αφού η αντεπίθεση που εξαπέλυσαν το καλοκαίρι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν κατάφερε να αλλάξει τις ισορροπίες στο πεδίο των μαχών.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην καρδιά του ΝΑΤΟ. Με τη διοίκηση της Κοινής Δύναμης Πολύ Υψηλής Ετοιμότητας του ΝΑΤΟ το 2024, αναλαμβάνουμε ακόμη έναν ηγετικό ρόλο στη Συμμαχία, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η Βρετανία αυξάνει τις δεσμεύσεις της που αφορούν την άμυνα σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς το ΝΑΤΟ εισέρχεται στον 75ο χρόνο του», ανέφερε ο βρετανός υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς.

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου είναι έτοιμες, ανά πάσα στιγμή, να υπερασπιστούν τους συμμάχους μας και να προστατεύσουν τα εθνικά συμφέροντα της Βρετανίας», διαβεβαίωσε.

Ο βρετανός υπουργός Άμυνας υπογράμμισε επίσης πως «ο κόσμος είναι πιο επικίνδυνος και διαφιλονικούμενος από ό,τι ήταν πριν από δεκαετίες και χρειαζόμαστε το ΝΑΤΟ περισσότερο από ποτέ. Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν το ΝΑΤΟ και όσα πρεσβεύει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

