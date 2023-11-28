Ο Γενικός Γραμματέας του NATO αναμένει ότι η Τουρκία και η Ουγγαρία θα επικυρώσουν την προσχώρηση της Σουηδίας στον οργανισμό χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, αναφέρει σήμερα ο ιστότοπος index.hu, επικαλούμενος δηλώσεις του Γενς Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξη που παραχώρησε σε αυτόν.

Ο ΓΓ του NATO δεν έκανε κάποια πρόβλεψη για την ακριβή ημερομηνία που θα γίνει αυτό, αλλά σημείωσε ότι η κυβέρνηση της Ουγγαρίας έχει επανειλημμένως επιβεβαιώσει ότι δεν θα είναι το τελευταίο μέλος που θα επικυρώσει την προσχώρηση της Σουηδίας και ότι αναμένει πως η Βουδαπέστη θα τηρήσει τη δέσμευσή της.

