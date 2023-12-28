Λογαριασμός
Κυρώσεις από τις ΗΠΑ με στόχο τον περιορισμό της ροής ιρανικών κεφαλαίων προς τους Χούθι

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος ενός φυσικού προσώπου και τριών ανταλλακτηρίων συναλλάγματος

Χούθι

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή κυρώσεων σε βάρος ενός φυσικού προσώπου και τριών ανταλλακτηρίων συναλλάγματος που φέρονται να διευκόλυναν τη ροή της ιρανικής οικονομικής βοήθειας προς τους Χούθι, εν είδει αντιποίνων για τις επιθέσεις των σιιτών ανταρτών της Υεμένης εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τα τρία ανταλλακτήρια συναλλάγματος εδρεύουν στην Τουρκία και στην Υεμένη, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

«Η σημερινή ενέργεια καταδεικνύει την αποφασιστικότητά μας να περιορίσουμε την παράνομη ροή κεφαλαίων προς τους Χούθι, οι οποίοι εξακολουθούν να εξαπολύουν επικίνδυνες επιθέσεις εναντίον ξένων πλοίων και απειλούν να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την περιοχή», δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Μπράιαν Νέλσον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

