Ο αμερικανικός στρατός εμπιστεύεται πλέον τον χειρισμό την υποθέσεων σεξουαλικής βίας σε ειδικούς εισαγγελείς, ανεξάρτητους από τη στρατιωτική ιεραρχία, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο, θέτοντας σε εφαρμογή τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Κογκρέσο.

Πρόκειται για τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση του στρατιωτικού δικαίου από τη δεκαετία του 1950, είχε δηλώσει τον Ιούλιο ο Λευκός Οίκος, όταν ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε το σχετικό διάταγμα.

Ειδικοί εισαγγελείς σε κάθε κλάδο των ενόπλων δυνάμεων θα αντικαταστήσουν τους διοικητές που μέχρι σήμερα αναλάμβαναν τις έρευνες και, εφόσον το έκριναν σκόπιμο, ασκούσαν διώξεις στους υφισταμένους τους. «Αυτή η μεγάλη αλλαγή στο δικαστικό σύστημα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων θα ενισχύσει σημαντικά τις ανεξάρτητες έρευνες που αφορούν σεξουαλικές επιθέσεις και άλλα σοβαρά αδικήματα» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν.

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Πενταγώνου είπε ότι στο εξής οι καταγγελίες των θυμάτων «θα εξετάζονται συστηματικά και με επαγγελματισμό, με βάση την πρακτική και τις διαδικασίες της πολιτικής δικαιοσύνης».

Τον Ιούλιο του 2021 μια επιτροπή έρευνας έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεσή της στην οποία συμπέραινε ότι 20.000 στρατιώτες πέφτουν θύματα σεξουαλικής επίθεσης κάθε χρόνο, όμως λιγότεροι από 8.000 καταγγέλλουν το περιστατικό και, από αυτούς, λιγότεροι από 5.000 ζητούν τη διεξαγωγή έρευνας. Ελάχιστες καταγγελίες καταλήγουν τελικά στην έναρξη έρευνας από τη στρατιωτική δικαιοσύνη.

Με βάση την πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκθεση του Πενταγώνου, από την 1η Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 είχαν καταγγελθεί 8.942 περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης στους κόλπους του αμερικανικού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

