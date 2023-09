Πούτιν: H Ρωσία αναμένει την επίτευξη ειρήνης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ Κόσμος 14:24, 20.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι σε επαφή με όλες τις πλευρές και αναμένει την επίτευξη ειρήνης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, σύμφωνα με την εφημερίδα Vedomosti