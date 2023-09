Ανακοινώθηκε εκεχειρία στο Ναγκόρνο Καραμπάχ - Οι Αρμένιοι αυτονομιστές συμφώνησαν να παραδώσουν τα όπλα 

Ανακοινώθηκε εκεχειρία στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, μετέδωσε το Sputnik Armenia.

Οι Αρμένιοι του θύλακα συμφώνησαν με το αίτημα του Αζερμπαϊτζάν να σταματήσουν να πολεμούν και να αφοπλιστούν, μετέδωσε παράλληλα το IFAX, προσθέτοντας ότι συμφώνησαν στη διάλυση και τον πλήρη αφοπλισμό του στρατού του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, οι Αρμένιοι του θύλακα θα συναντηθούν με τις αζερινές αρχές στις 21 Σεπτεμβρίου.

