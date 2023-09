Προστασία της κυπριακής θρησκευτικής κληρονομιάς ζητά Βρετανή βουλευτής Κόσμος 14:03, 20.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σε συζήτηση για την προστασία της θρησκευτικής κληρονομιάς ανά τον κόσμο, η κα Βίλιερς επισήμανε μια σειρά ανησυχιών περί σύλησης και καταστροφής εκκλησιών στην Κύπρο