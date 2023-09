Βίντεο: Ισχυρός ανεμοστρόβιλος χτυπά πόλεις της Κίνας-  Δέκα νεκροί και πολλοί τραυματίες

Ανεμοστρόβιλος χτύπησε πόλεις και χωριά στην ανατολική Κίνα, προκαλώντας τον θάνατο 10 ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό πολλών άλλων, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Violent tornado hits in the Nancai Town of Beijing, #China - Disaster_News pic.twitter.com/DJgoD0R3m0

«Την Τρίτη το απόγευμα, ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Σουτσιάν στην επαρχία Τζιανγκσού (ανατολικά)…προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές σε ορισμένες περιοχές», ανέφερε η κρατική τηλεόραση CCTV.

Massive damage report after Violent tornado hits in the Nancai Town of Beijing, China#Tornado #storm #Hurricane #typhoon #China #nancai #china #damage pic.twitter.com/vOW5Qft758