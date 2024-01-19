Λογαριασμός
Μπορέλ: Το Ισραήλ χρηματοδοτούσε τη Χαμάς - Καταγγελία του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική

«Ναι, η Χαμάς χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση του Ισραήλ στην προσπάθεια να αποδυναμωθεί η Παλαιστινιακή Αρχή της οποίας ηγείται η Φάταχ», είπε ο Μπορέλ σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Βαγιαδολίδ

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε σήμερα πως το κράτος του Ισραήλ χρηματοδότησε τη σύσταση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στην προσπάθεια να αποδυναμώσει την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει αρνηθεί κατηγορίες αντιπάλων του στο Ισραήλ και ορισμένων διεθνών μέσων ενημέρωσης πως η κυβέρνησή του στήριξε ενεργά επί χρόνια τη Χαμάς στη Γάζα.

«Ναι, η Χαμάς χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση του Ισραήλ στην προσπάθεια να αποδυναμωθεί η Παλαιστινιακή Αρχή της οποίας ηγείται η Φάταχ», είπε ο Μπορέλ σε μια ομιλία στο Πανεπιστήμιο της Βαγιαδολίδ, χωρίς να πει περισσότερα για αυτή την υποτιθέμενη χρηματοδότηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

