Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε σήμερα πως το κράτος του Ισραήλ χρηματοδότησε τη σύσταση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στην προσπάθεια να αποδυναμώσει την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει αρνηθεί κατηγορίες αντιπάλων του στο Ισραήλ και ορισμένων διεθνών μέσων ενημέρωσης πως η κυβέρνησή του στήριξε ενεργά επί χρόνια τη Χαμάς στη Γάζα.

«Ναι, η Χαμάς χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση του Ισραήλ στην προσπάθεια να αποδυναμωθεί η Παλαιστινιακή Αρχή της οποίας ηγείται η Φάταχ», είπε ο Μπορέλ σε μια ομιλία στο Πανεπιστήμιο της Βαγιαδολίδ, χωρίς να πει περισσότερα για αυτή την υποτιθέμενη χρηματοδότηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.