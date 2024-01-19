«Τέλος καλό όλα καλά» για το ρολόι του Σβαρτσενέγκερ

Μπορεί να του στοίχισε μια ταλαιπωρία κάποιων ωρών στα γερμανικά τελωνεία, ωστόσο τον αντάμειψε και με το παραπάνω:

ο λόγος για τον Αμερικανό ηθοποιό Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ που πούλησε χθες το βράδυ σε δημοπρασία έναντι του ποσού των 270.000 ευρώ ένα πολυτελές ρολόι, το οποίο είχε ξεχάσει να δηλώσει όταν προσγειώθηκε στη Γερμανία μία ημέρα πριν.

«Ευτυχής έκβαση για την τελωνειακή περιπέτεια του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ», γράφει σε ένα δελτίο Τύπου σήμερα το Schwarzenegger Climate Initiative, ένας οργανισμός που εργάζεται για την προάσπιση του περιβάλλοντος, στον οποίο κατέληξαν τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στον σταθμό του σκι του Κιτσμπίχελ, στην Αυστρία.

Επί σκηνής και προς τέρψιν των 160 προσκεκλημένων του, μεταξύ άλλων ο Αμερικανός απεσταλμένος για το κλίμα Τζον Κέρι, ο αστέρας του Χόλιγουντ μονοπώλησε το ενδιαφέρον, αστειευόμενος για το περιστατικό στο αεροδρόμιο του Μονάχου με επίκεντρο το ρολόι και το ενδεχόμενο οι τελωνειακοί να του είχαν περάσει χειροπέδες.

«Ήταν μια τρελή εμπειρία», δήλωσε ενώπιον του πλήθους, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ιστότοπος TMZ.

Αφιχθείς στο Μόναχο από τις ΗΠΑ, ο Αυστρο-Αμερικανός ηθοποιός, ηλικίας 76 ετών, πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, τέθηκε υπό ολιγόωρη κράτηση την Τετάρτη στο αεροδρόμιο της νότιας Γερμανίας, καθώς παρέλειψε να δηλώσει στο τελωνείο το πολυτελές αυτό ελβετικό ρολόι. Σε βάρος του οι αρχές ξεκίνησαν μια ποινική διαδικασία για φοροδιαφυγή.

Εκτός του ρολογιού, βγήκαν «στο σφυρί» χθες το βράδυ έργα τέχνης ή ακόμα και μια προπόνηση με τον πρώην αθλητή της άρσης βαρών. Συνολικά, συγκεντρώθηκε το ποσό των 1,31 εκατομμυρίων ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση των πολυδάπανων σχεδίων του ηθοποιού, ο οποίος οργανώνει κάθε χρόνο στη Βιέννη μια ετήσια σύνοδο για το κλίμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.